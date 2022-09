Mihailo Podoliak, consilier prezidențial al lui Volodimir Zelenski, a calificat referendumurile organizate de Guvernul de la Moscova pentru anexarea teritoriilor din sudul și estul Ucrainei, ocupate de armata rusă, la Rusia drept un „spectacol de propagandă”.

„Încă o dată despre crucial. Astăzi, în teritoriile ocupate, nu există nicio acțiune în justiție numită „referendum”. Este doar – 1. Spectacol de propagandă pentru z-conscripție. 2. Teritoriul Ucrainei care are nevoie de o eliberare imediată”, a scris, vineri după-amiază, Mihailo Podoliak pe contul său de Twitter.

Once again about the crucial. Today, there is no legal action called a „referendum” in the occupied territories. There is only –

1. Propaganda show for z-conscription.

2. The territory of Ukraine that needs an immediate release.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 23, 2022