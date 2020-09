„Eu spun că dacă respectăm regulile în ziua votului, când intrăm în secţia de votare, nu există un risc mai mare decât în momentul în care te duci să cumperi pâine, să cumperi lapte, să bei o bere, nu există risc. În acele patru, cinci, şase minute cât stai în secţia de votare, dacă respecţi regula, nu te îmbolnăveşti”, a transmis Kelemen Hunor.

Șeful UDMR spune că este haos în țară

„Am văzut în aceste şase luni de când este pandemia că în ţară este haos foarte mare, acolo unde noi conducem localităţile, aici, în municipiul Satu Mare, în Carei şi în foarte multe alte localităţi din ţară, nu există haos, există ordine, implicare, şi când autorităţile centrale au uitat de cetăţeni, primarii noştri, consilierii noştri s-au implicat şi au venit în ajutorul oamenilor, nu i-au părăsit niciodată pe cetăţeni şi acest lucru este extrem de important”, a adăugat acesta.

De asemenea, Kelemen Hunor a transmis faptul că după alegerile parlamentare în România este nevoie de stabilitate politică pentru a putea fi implementate proiecte şi atrase fonduri europene.

„Dacă ne uităm la tot ce se întâmplă în jurul nostru, vedem că România de opt ani de zile este într-o criză politică permanentă, este o instabilitate politică dovedită, în opt ani am avut zece guverne. Vă daţi seama cât se poate realiza în opt ani dacă ai zece guverne.

Acolo unde există continuitate, acolo unde există seriozitate, acolo lucrurile merg înainte, de aceea eu cred că după alegerile locale, dar mai ales după alegerile parlamentare, România are nevoie de stabilitate politică. Degeaba vom avea la dispoziţie 80 de miliarde de euro, e adevărat cam jumătate sub formă de împrumut, jumătate granturi nerambursabile, dacă nu va exista o stabilitate politică, fiindcă în anii care au trecut am avut la dispoziţie foarte mulţi bani de la Uniunea Europeană şi foarte puţini bani au fost cheltuiţi.

Acolo unde autorităţile au fost responsabile, au avut proiecte, am cheltuit banii, acolo unde guvernele succesive au trebuit să cheltuie banii, n-am cheltuit nimic, pe infrastructură mare aproape nimic nu am cheltuit, şi se vede, nu se dezvoltă ţara”, a conchis șeful UDMR.

Sursă foto: Inquam Photos / George Călin