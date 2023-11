Hubert Seipel, suspectat că are legături cu Rusia

Televiziunea publică germană NDR se confruntă cu o potențială problemă de integritate jurnalistică, după ce unul dintre jurnaliștii săi celebri, Hubert Seipel, a fost suspectat că a primit finanțare de la un oligarh apropiat președintelui rus Vladimir Putin.

Jurnalistul Hubert Seipel, recunoscut ca expert în problemele legate de Rusia, este acum în centrul unei investigații care sugerează că o parte din activitatea sa ar fi fost finanțată de un oligarh rus controversat, Aleksei Mordașov. În total, Seipel ar fi primit 600.000 de euro în conturile sale în legătură cu două cărți, prin intermediul unei societăți cu sediul în Cipru.

Aleksei Mordaşov, directorul executiv și principalul acționar al companiei siderurgice ruse Severstal, se află sub incidența sancțiunilor impuse de către Statele Unite, Uniunea Europeană (UE) și Regatul Unit în urma invaziei din Ucraina.

Hubert Seipel a negat eventualele legături cu Putin

Contactat de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ), Seipel a recunoscut că a primit aceste sume în contul cărților sale, dar a respins etichetarea sa drept „un fel de agent al lui Putin„. El a susținut că aceste plăți au fost făcute în baza unor „contracte de sponsorizare” și că nu au influențat conținutul jurnalistic al activității sale.

Televiziunea publică germană a declarat că vede aceste dezvăluiri ca pe un „conflict de interese semnificativ”. Dezvăluirile ar putea pune la îndoială independența lui Hubert Seipel în desfășurarea activității sale jurnalistice.

Situația aruncă o umbră asupra credibilității și integrității jurnalistului. Acuzațiile ar putea avea repercusiuni semnificative asupra:

carierei sale

încrederii publicului în presa germană

Cine este Hubert Seipel?

Hubert Seipel este cunoscut pentru munca sa de regizor și autor premiat. El are la activ două cărți relevante despre ascensiunea la putere a lui Putin.

Este și autorul unei biografii din 2015 intitulată „Putin: Inner Views of Power” și a unui titlu lansat în 2021, „Putin’s Power: Why Europe Needs Russia”.

Aceste lucrări, scrise inițial în limba germană, au fost remunerate printr-o serie de plăți totalizând cel puțin 600.000 de euro.

Seipel a produs un documentar despre Putin în 2012. Documentarul a fost difuzat de postul NDR. De asemenea, a realizat și un interviu exclusiv cu liderul rus în 2014.

Cunoscut drept specialist în geopolitica rusă, Seipel se descrie drept „singurul jurnalist occidental în contact direct cu Putin”.

Pretinde că l-a întâlnit pe Putin de aproape 100 de ori. El spune, astfel, că are experiența vastă. De asemenea, mai spune că care acces și la înțelegerea personală a liderului rus, scrie NDTV.