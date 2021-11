Odată cu cel de-al patrulea val de coronavirus, care începe să copleșească Europa, în special în rândul persoanelor nevaccinate, la șase luni după a doua doză este „potrivit să o favorizăm pe a treia pentru cel mai mare număr posibil de cetățeni”, spune ministrul Sănătății, Roberto Speranza, pentru cotidianul „Corriere della Sera”.

„Sâmbătă am depășit două milioane și 44.000 de rapeluri și am stabilit recordul de 120.000 de persoane vaccinate cu a treia doză într-o singură zi, nu puține. Săptămâna aceasta vom decide împreună cu oamenii de știință să extindem vaccinarea la alte grupe de vârstă”, a explicat Speranza. „Vom ajunge să vaccinăm cu a treia doză persoanele sub 30 de ani”, a asigurat ministrul, pentru care „administrarea sa deja pentru persoanele peste 40 de ani sau 50 de ani ar fi un pas important. Oricum, vom asculta opinia oamenilor de știință”.

Chiar dacă în Italia „numerele epidemiei și ale persoanelor vaccinate sunt obiectiv mai bune”, ministrul Speranza vrea „să rămânem cu picioarele pe pământ, pentru că situația este gravă în toată Europa, valul de Covid este încă ridicat”. Strategia adoptată până acum de guvern „a funcționat. Vaccinurile, certificatele verzi și măștile, pe care nu le-am anulat niciodată, ne pun în situația de a rezista mai bine în al patrulea val. România, cu mai puțin de 20 de milioane de locuitori și doar 30% de vaccinați, are 600 de decese pe zi. Proporționalitatea este evidentă, cu cât o țară vaccinează mai mult, cu atât este mai protejată”, a subliniat Speranza.

Cert este că, pentru următoarele câteva luni, și pentru Crăciun, totul depinde de stabilitatea sistemului spitalicesc: „Dacă secțiile țin pasul, nu se vor lua măsuri și va fi un Crăciun ca înainte de COVID-19. Dacă, în schimb, internările cresc, se vor lua măsuri în teritorii, pe baza sistemului de culori. Nu am suspendat legea care prevede benzile de risc… Cu galben, măștile revin în aer liber, iar la restaurant este limită de patru persoane la masă”, a explicat Speranza.

Dar, din moment ce este „realist” să ne așteptăm la o creștere a cazurilor în următoarele săptămâni și în Italia, este esențial să respectăm în continuare regulile: „În interior, măștile sunt necesare, nu am nicio intenție să solicit renunțarea, cum nu vom elimina utilizarea certificatului verde. Cifrele sunt de partea noastră, modelul adoptat funcționează. Prin urmare, regulile și strategia nu se schimbă, dar evident că vom evalua. Momentan nu am planificat nimic, nu există reguli în studiu. Iarna este cel mai insidios anotimp, pentru că stăm mai mult la interior, așa că invitația mea este precauția totală, purtarea măștilor și respectarea distanței”, a clarificat Speranza.

Se pregătește vaccinarea copiilor din grupa de vârstă 5-11 ani

Între timp, se fac pregătiri pentru demararea campaniei de vaccinare pentru copiii din grupa de vârstă 5-11 ani: dorința ministrului Speranza este să înceapă în „decembrie” sau „de îndată ce Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) va aproba vaccinul și Agenția Italiană a Medicamentului (AIFA) va da undă verde pentru Italia. Oamenii de știință spun că o treime din doza Pfizer este eficientă și sigură. Vom lucra cu pediatrii pentru a vorbi cu familiile. Între 12 ani și 19 ani am ajuns la 70%. Obiectivul este „să ajungem la 50%” din acoperirea vaccinală pentru copii.

Iarna se apropie și, odată cu ea, riscurile de a rămâne în casă”. Despre această problemă a vorbit și imunologul și membrul Comitetului Tehnico-Științific Sergio Abrignani care, într-un interviu acordat cotidianului „La Stampa”, a declarat că „vaccinarea copiilor este singura cale de ieșire din pandemie. Deja acum vedem infecții asimptomatice între 5 ani și 16 ani și știm din datele Institutului Superior al Sănătății (ISS) că un sfert din infecții apar la vârsta pediatrică. Vaccinarea acestui grup de vârstă este necesară pentru a contracara principalul rezervor al virusului, precum și pentru a evita rarele cazuri grave care au dus la 42 de decese de copii de la începutul pandemiei”.

De la începutul pandemiei, a subliniat Abrignani, s-au înregistrat „42 de decese de copii”, motiv pentru care, potrivit acestuia, „este de conceput să începem în 2022” vaccinarea celor mici. Iar celor care se tem de efecte secundare pe termen lung, Abrignani le-a răspuns, explicându-le că „nu există vaccin care să fi creat probleme pe termen lung”. Iar asupra noilor tratamente, precum pilula anti-Covid, a intervenit Abrignani, care a remarcat că nu pot înlocui vaccinarea, pentru că „anticorpii monoclonali vindecă 40% din bolnavi, iar noua pilulă experimentală 50%”, arată Il Fatto Quotidiano.