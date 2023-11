Irinel Columeabu și Monica Gabor au fost căsătoriți între anii 2006 și 2011. Din rodul iubirii lor, a rezultat un copil: Irina Columbeanu. La doar cinci ani de când și-au unit destinele, cei doi au divorțat. La acea vreme, Monica Gabor l-a acuzat pe omul de afaceri că a înșelat-o cu două domnișoare.

Irinel Columbeanu a vorbit despre divorțul lor în trilogia sa: „Istoriile unui vehement” (Ipocrația, Apofenia?, Chintesența). Se pare că cei doi au decis să meargă pe drumuri separate din cauza infidelității sale.

În ultima carte a autobiografiei sale („Chintesența”), a recunoscut că și-a înșelat soția cu două domnișoare. Monica Gabor a fost cea care a cerut divorțul. I-a mulțumit omului de afaceri pentru că „a creat-o”. A spus că își dorește să rămână în relații bune, dar vrea, totuși, să o ia pe drumuri separate.

Irina va fi mereu fetița NOASTRĂ. Oricând și oriunde îți vei dori s-o vezi. Ea te iubește foarte mult, sper să nu o dezamăgești și să îi fii alături toată viața. Cu respect, Monica”, a scris Irinel Columbeanu în cartea sa.

În cadrul podcastului „După faptă și răsplată” de pe canalul de YouTube „MetropolaTV”, Irinel Columbeanu a oferit mai multe detalii despre mariajul său cu Monica Gabor. Respectiv, despre divorțul lor.

Se pare că unul dintre motivele pentru care ea a vrut să divorțeze a fost libertatea ei. Își dorea să își recapete libertatea, pe care o pierduse de când se căsătorise. Visul ei era să ajungă la Hollywood.

„Monica a avut toate motivele să divorțeze de mine. Să ne amintim de momentul în care am fost surprins virtual că o înșelam cu două domnișoare. Sigur, ea a folosit acest pretext ca să divorțeze, își dorea libertate. Am sesizat această realitate și am acționat în consecință. Visul ei a fost să ajungă la Hollywood.

O femeie frumoasă nu se cade să fie ținută într-o colivie, oricât de aurită ar fi. În plus, bine ar fi să faci în așa fel încât fericirea ta să treacă prin fericirea ei.

În acel moment, se deschid foarte multe uși, atât pentru tine, cât și pentru ea, iar dacă bucuria nu este comună, eu zic că lucrurile trebuie acceptate ca atare. Dragostea cu sila nu se poate!”, a declarat omul de afaceri.