Irinel Columbeanu a lansat recent o ipoteză care îi va uimi pe mulți! Fostul afacerist susține că cineva ar fi dat foc vilei de la Izvorani, totul pentru a masca un furt.

Vila de la Izvorani se remarca prin lux și prin stilul californian. Din păcate, ea a ars complet. Singurul lucru care i-a rămas lui Columbeanu din ea a fost o statuie realizată de sculptorul Sabin Bălașa. Recent, Columbeanu a fost invitatul emisiunii Exclusiv VIP. Aici el a vorbit despre acest episod trist din viața sa, petrecut în 2020.

El explică faptul că totul a ars, dar și modul în care a scăpat statuia de flăcări. Se pare că ea era din fibră de sticlă.

„Cu excepția statuii toate bunurile din casă au ars. Din cauza flăcărilor s-a prăbușit podeaua de sub etajul pe care era postamentul, pe care statea statuia, și atunci s-a dus în apă. Oricum nu avea cum să se distrugă statuia, fiindcă era din fibră din sticlă. Am primit recent vizita lui Matei, fiul domnului Sabin Bălașa, care și-a adus aminte că statuia era din fibră de sticlă și oricum nu ar fi avut cum să ardă”, mărturisește Irinel Columbeanu.

El povestește și despre vizita fostului său șef de șantier, cel care i-a și construit vila. În acest context, fostul afacerist își spune teoria:

„Am fost vizitat la azil și de domnul Mihai Drăgulescu, care a fost șeful șantierului care a construit casa, și am discutat cu el mai mult despre acest lucru: cum s-a întâmplat oare să ia foc? Eu, inițial, aveam o teorie. Deoarece frescele au dispărut, putând fi luate de pe pereți, căci erau niște fresce mobile, puteai să le iei dacă voiai. Aceste fresce nu s-au mai găsit! Am vorbit cu doamna care este acum proprietara acelei vile și mi-a spus că nu s-au mai găsit respectivele fresce, nu știu unde au dispărut”, a declarat Irinel Columbeanu, în emisiunea Exclusiv VIP.

Columbeanu își amintește cu regret despre adevăratul domeniu pe care l-a deținut odată la Izvorani.

El a intrat și în detalii referitoare la construcția casei. Vila a fost realizată în stil californian, cu mult lemn, care permitea extinderea rapidă a flăcărilor.

„Structura casei era din lemn, asta era specialitatea domnului care a construit-o, tot din California. Eu am fost acolo, cu părinții mei și cu Romanița, și am avut ocazia să văd genul de case pe care le construia și care erau tot așa foarte mari, impunătoare. Am ales să merg pe această soluție care, deși avea structură de beton, fiind mult lemn putea să ardă”, potrivit lui.