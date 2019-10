Viorica Dăncilă s-a dezlănțuit pur și simplu la adresa președintelui Klaus Iohannis. I-a adus acuzații grave șefului statului pe care l-a acuzat că era în vacanță în timpul tragediei din Caracal. Mai mult, Dăncilă a spus despre Iohannis că se plimbă cu avioane private prin țară.

“E mai ușor să te uiți în grădina altuia decât la tine. Face turnee în interiorul țării cu avioane private președintele. Eu am plecat pentru promovarea României. Mereu am impulsionat relațiile bilaterale și economice. E cel puțin ciudat. Când a fost Caracal era în vacanță. Și-a amintit de Caracal după trei luni. Dacă vrea măsuri pe ministerul de Interne, să numească un ministru. Am trimis deja o scrisoare. E un discurs de campanie. Românii fac o analiză.

Nu e normal să ceară demisia șefului DIICOT. Dcă eu ceream demisia cuiva, era un scandal foarte mare. Să nu intervenim în justiție. Trebuia să ceară o analiză. Eu analizez pașii înainte că altfel e ca o temă de campanie.

Aștept de la Iohannis să respecte constituția. Să numească miniștrii interimari. Nu voi merge la Cotroceni, la consultări”, a spus Dăncilă, prezență la Universitatea de petrol și Gaze din Ploiești, la deschiderea anului universitar.

Premierul e convins că PNL nu are nicio șansă să strângă voturile necesare pentru demiterea Guvernului. “Știu că se depune moțiunea, dar nu va trece. Sunt oameni responsabili. Dacă depui o moțiune vii cu un program e guvernare, cu un cabinet și o alternativă. Acest lucru ar trebui să primeze, stabilitatea. Să se gândească la această țară. Nu vor fi PS-iști care să voteze moțiunea”, a anunțat Dăncilă care se laudă că are mai mulți oameni importanți pentru un loc de comisar european.

“Mihai Fifor e un candiat potrivit, pot fi și alții. Vom discuta azi. Mi-aș dori să fie o femeie. Se vrea un echilibru între bărbați și femei, dar nu este o obligație”, a mai spus Dăncilă în Ploiești.

Te-ar putea interesa și: