Omul de afaceri Ion Ţiriac, actual preşedinte al Federației Române de Tenis, a vorbit despre o întâlnire pe care a avut-o cu preşedintele Klaus Iohannis pe tema sportului din România. Invitat de Ovidiu Ioaniţoaia în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, difuzată pe gsp.ro, Ţiriac a dat ca exemplu alte ţări, care investesc mai mult decât România în sport.

“Bani nu sunt. Nu sunt nici de sămânță. Orice țară vrei dumneata, de la Azerbaidjan până la Zanzibar, are mai mult decât 0,020% din bugetul statului. Zero virgulă zero! Atâta timp cât cineva nu se trezește…”

Ion Ţiriac a povestit cum a mers, de-a lungul timpului, la toţi preşedinţii ţării, ultima dată la Klaus Iohannis, pentru a-i cere ajutorul. Actualul şef al statului l-a dezamăgit însă.

“M-am dus ca un olog, cu șapca-n mână, la președintele țării. Am fost la fiecare, dar ultima dată am fost la Iohannis: «Nu vreau nimic pentru, mine domnule Iohannis! Domnule președinte, vă rog să angajați un om numai pentru sport. De dimineață până la 6 seara. Poate ne ajutați cumva pentru că dispărem!». Apoi, l-am văzut într-o zi la Cupa Federației de tenis venind la Galați, cu mașina de la București «Domnule Țiriac, iau doi oameni!». Nu i-am văzut!

Guvernele se schimbă la șase luni și e greu ca cineva că înceapă o treabă și să o termine. Apoi, din păcate, cultura noastră politică nu există. Cultura e treaba aia care-ți rămâne după ce ai uitat tot. Noi am uitat tot, dar n-am mai rămas cu nimic. Și-atunci când pleacă un Guvern să nu cumva să termine celălalt că-i totul rău. Iar noi suntem lăsați de pomină. Nimic cu sportul. Uitați-vă!”

Ţiriac deplânge situaţia din România, o ţară unde autorităţile nu înţeleg că sportul este la fel de important ca şi sănătatea sau educaţia, scrie gsp.ro.

“Am vârsta pe care o am și sunt obosit. Am încercat 30 de ani de mi-au sărit ochii. Foarte puțin am realizat în sport. N-am cum! N-am cum să lămuresc pe cineva că trebuie să fure de la sănătate, de la învățământ și să bage în sportul ăsta care e și sănătate și învățământ.

Orice Harvard la un loc cu Stanford-ul și la un loc cu Oxford și Cambridge nu-ți dă atât cât i-a dat domnișoarei Halep tenisul! A cunoscut toți președinții, o știe toată lumea și a fost invitată peste tot. De unde? Din sport!”

