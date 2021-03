Iohannis a făcut mişcarea momentului! Întâlnire de urgenţă la Cotroceni. Banii românilor sunt în joc (SURSE)

Șeful statului, președintele Klaus Iohannis, și fostul premier al României, Ludovic Orban, au avut o întâlnire de lucru la Palatul Cotroceni. Sursele spun că aceștia au discutat despre funcționarea coaliției și despre Planul Național de Redresare și Reziliență.

Întâlnirea între cei doi vine după ce şeful statului a avut întrevederi cu premierul şi membri ai Executivului pe tema PNRR, dar şi după discuţiile pe acest subiect între liderii coaliţiei de guvernare.

Fostul premier a anunţat că subiectul principal de discuţie, în şedinţa de luni a coaliţiei de guvernare, a fost Planul Naţional de Rezilienţă şi Redresare.

„Principalul subiect de discuţie în cadrul coaliţiei a fost structura Planului Naţional de Rezilienţă şi Redresare, care sunt reformele, care sunt măsurile, intervenţiile, practic ce urmează să fie utilizaţi, banii pe care îi vom obţine din facilitatea de Rezilienţă şi Recuperare. Am făcut paşi înainte. Sigur că faţă de poziţiile prezentate de formaţiuni, am discutat toate punctele şi am făcut paşi înainte şi într-un timp cât mai scurt posibil vom ajunge la o formă pe care să o putem discuta cu preşedintele României şi să putem să o trimitem ulterior către Comisia Europeană. Mai sunt anumite sume care trebuie alocate către diferitele măsuri şi mai sunt vreo două-trei măsuri care sunt în discuţie”, a afirmat Ludovic Orban, luni la Parlament