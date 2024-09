Trăim într-o nouă revoluție industrială, cunoscută sub numele de „Industry 4.0”. Cea de-a patra Revoluție Industrială, care se desfășoară chiar acum, sub ochii și prin intermediul tehnologiilor noastre, completează trei etape anterioare din evoluția societății, care au revoluționat atât relația noastră cu mediul înconjurător, cât și cu noi înșine.

Trăim o nouă revoluție industrială

După prima Revoluție Industrială, marcată de inventarea motorului cu aburi și de mecanizarea proceselor de producție, a urmat era electricității, iar secolul trecut a fost caracterizat de o automatizare continuă a acestor procese.

Acum, inteligența artificială (AI) pare să devină o forță de neoprit. Tot mai multe companii integrează AI în modelele lor de operare, iar un număr tot mai mare de elevi contestă sistemul educațional tradițional prin utilizarea diverselor instrumente bazate pe AI. În acest context, zeci de milioane de locuri de muncă par a fi în pericol, iar temerile legate de „înlocuirea de către roboți” au reapărut, generând anxietate în rândul multor segmente ale societăților dezvoltate și în curs de dezvoltare.

Inteligența artificială (AI) oferă, de asemenea, o gamă largă de beneficii, în special în domeniile sănătății, educației, schimbărilor climatice, transporturilor și finanțelor.

Zack Kass, fost șef al departamentului Go to Market de la OpenAI și unul dintre „creierele” din spatele ChatGPT, promovează potențialul AI de a revoluționa educația și de a îmbunătăți semnificativ accesul la cunoaștere. Acesta va veni în România în luna octombrie pentru a participa la evenimentul Dare to Learn.

Zack Kass, despre provocările Inteligenței Artificiale

Într-un interviu pentru Gândul, Zack Kass a vorbit despre beneficiile inteligenței artificiale, dar și despre riscurile semnificative asociate implementării acesteia. A discutat despre domeniile care vor beneficia cel mai mult de pe urma AI, subliniind importanța respectării valorilor umane în procesul de dezvoltare a tehnologiei. De asemenea, a evidențiat rolul esențial pe care AI îl poate juca în sistemul educațional, atât în prezent, cât și în viitor.

„Una dintre provocările majore în dezvoltarea inteligenței artificiale este găsirea unui echilibru între puterea modelelor și capacitatea de a le înțelege. Pe măsură ce sistemele AI devin tot mai complexe, devine tot mai dificil să explicăm modul în care acestea ajung la anumite decizii. Această lipsă de claritate poate crea probleme legate de încredere și transparență în utilizarea acestor sisteme. O altă provocare este abordarea prejudecăților în inteligența artificială, asigurându-ne că modelele sunt corecte și nu perpetuează sau exacerbează inegalitățile sociale. Privind spre viitor, cred că inteligența artificială va continua să evolueze rapid, cu progrese în domenii precum învățarea prin întărire, procesarea limbajului natural și etica AI. Cheia va fi găsirea de modalități de a integra AI fără probleme în diferite aspecte ale vieții, gestionându-i riscurile și maximizându-i beneficiile”, a spus el.

Riscurile Revoluției Inteligenței Artificiale

Implementarea inteligenței artificiale aduce cu sine mai multe riscuri semnificative pe care trebuie să le analizăm cu atenție. Unul dintre aceste riscuri este cel al „idiocrației”, în care o dependență excesivă de AI ar putea conduce la un declin al rigorii intelectuale și al abilităților de gândire critică.

„Pe măsură ce AI preia din ce în ce mai multe sarcini care necesită efort cognitiv, există pericolul ca oamenii să devină mai puțin implicați în rezolvarea problemelor și luarea deciziilor, ducând la o involuție intelectuală generală”, a spus Zack Kass.

Un alt risc semnificativ este „dezumanizarea”. Pe măsură ce sistemele de inteligență artificială încep să preia roluri tradiționale ocupate de oameni, precum îngrijirea, educația sau chiar compania, există o îngrijorare reală că am putea pierde calități umane esențiale, cum ar fi empatia și conexiunea. Aceasta ar putea conduce la o societate în care interacțiunile umane devin mai rare, iar profunzimea relațiilor noastre și înțelegerea reciprocă ar avea de suferit.

„Alterarea identității” reprezintă un alt risc potențial, deoarece oamenii ar putea începe să se bazeze pe inteligența artificială pentru îndrumare în deciziile personale și în formarea identității, ceea ce ar putea duce la o pierdere a individualității. Pe măsură ce algoritmii AI influențează diverse aspecte ale vieții noastre—de la consumul de produse până la modul în care ne prezentăm—există riscul ca identitățile noastre să fie mai mult modelate de tehnologie decât de alegerile și experiențele noastre proprii.

Potrivit fostului șef al departamentului Go to Market de la OpenAI, un alt risc semnificativ este cel al „nealinierii” inteligenței artificiale, care se referă la posibilitatea ca sistemele AI să se dezvolte sau să fie utilizate într-un mod care nu se aliniază cu valorile și obiectivele umane. Dacă AI evoluează în moduri care contravin intereselor fundamentale ale omenirii, aceasta ar putea reprezenta o amenințare serioasă pentru viitor, generând situații pe care nu le putem controla sau corecta.

Numeroasele beneficii ale Inteligenței artificiale

În ciuda acestor riscuri, AI are și un potențial imens de a transforma lumea în bine. În anii următori, ne putem aștepta ca inteligența artificială să revoluționeze domenii precum sănătatea, prin medicina personalizată și detectarea timpurie a bolilor, și să contribuie la combaterea schimbărilor climatice, prin utilizarea eficientă a energiei și monitorizarea mediului.