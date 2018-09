Înfrângere rușinoasă pentru Simona Halep! Românca a fost eliminată de la Wuhan, China. Ce a declarat Simona după meci

Meciul a început la ora locală 23.00, după ce partida anterioară a durat trei ore. Fără forţă în serviciu, fără precizie în lovituri şi fără putere de efort, Halep a opus o palidă rezistenţă în primele opt ghemuri, cedate la rând şi în care a câştigat numai 13 puncte.

Simona Halep a fost eliminată de la Wuhan, China, de locul 31 mondial.

Ea a cerut asistenţă medicală, pentru probleme la spate, la scorul de 0-5, după 20 de minute de joc. Primul set s-a încheiat după 27 de minute, cu scorul de 6-0, pentru sportiva din Slovacia.

Românca a continuat meciul şi a avut prima ei ocazie de a pune un ghem pe tabelă, la 0-1, în setul secund. Halep nu a fructificat-o şi Cibulkova a obţinut un nou break. Liderul WTA a reuşit totuşi să puncteze, cu rebreak, în ghemul următor, 1-2, apoi a cerut din nou intervenţia fizoterapeutului, care i-a făcut un masaj la coapsa stângă. Simona Halep a arătat că se simte mai bine şi a început să joace, punându-i probleme adversarei. Sportiva din Constanţa a câştigat patru ghemuri la rând, trei după rebreak-ul de 1-2 şi s-a desprins la 4-2, şi pe fondul unei scăderi a evoluţiei jucătoarei din Slovacia, surprinsă de revirimentul rivalei.

Cibulkova şi-a oprit "căderea" şi a egalat, dar din nou Halep a făcut rebreak, fiind în postura de a servi pentru set, la 5-4. Nu s-a apropiat de câştigarea setului, iar Cibulkova egalat din nou, la 5. Halep a mai avut o minge de rebreak, la 5-5, apoi s-a înclinat, cu 5-7, după aproape o oră şi 25 de minute de joc.

Acesta a fost primul meci al Simonei Halep, după ce a părăsit turneul de la US Open în manşa inaugurală, la 27 august, şi a treia înfrângere consecutivă.

Halep anunţase, luni, că participarea ei la Wuhan Open este în pericol din cauza unei accidentări la spate.

Simona Halep a declarat, marţi, după eliminarea suferită în primul meci jucat la Wuhan, că în mod normal trebuia să se retragă de pe teren din cauza problemelor medicale, dar a precizat că nu îi place să nu-şi ducă la capăt partidele. Faptul că a jucat de la egal la egal în setul al doilea cu Dominika Cibulkova îi dă încerdere pentru viitor, a adăugat Simona Halep.

„A fost greu să joc la început deoarece aveam spatele blocat. Normal, trebuia să mă retrag, dar nu am vrut şi nici nu-mi place să fac asta. Am tras de mine să joc din ce în ce mai bine. Îmi place să joc, am venit aici şi am vrut să dau totul până la ultima speranţă şi şansă. Am fost aproape în setul al doilea, aşa că un meci ca acesta îmi dă încredere că nivelul meu este destuld e bun. Nu sunt dezamăgită, dar sunt tristă că această accidentare vine de nicăieri. Vom vedea ce se va întâmpla în câteva zile”, a declarat Halep, potrivit site-ului WTA.

Halep s-a accidentat, duminică, în timpul antrenamentului efectuat cu Petra Kvitova.