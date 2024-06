Telefonul mobil nu servește doar ca mijloc de comunicare, ci stochează informații personale, fotografii, contacte și date bancare. Pierderea acestuia poate fi extrem de stresantă. Vestea bună este că există o metodă prin care îți poți găsi telefonul, chiar și atunci când este oprit.

În primul rând, este important să rămâi calm. În al doilea rând, poți încerca să-ți suni propriul telefon, în speranța că cineva care l-a găsit va răspunde și te va ajuta să-l recuperezi. Dacă telefonul este închis, poți folosi o metodă specifică pentru a-l localiza. Din păcate, doar iPhone-urile au această funcție. Pentru telefoanele Android, dispozitivul trebuie să fie pornit.

Pentru un iPhone, cea mai simplă metodă este să folosești aplicația „Find My iPhone”. După ce te-ai conectat la iCloud, accesează toate dispozitivele. Fă clic pe „All Devices”. Din lista de dispozitive, selectează telefonul pierdut. Pe ecran va apărea o hartă care indică locația actuală a telefonului tău. Dacă telefonul este oprit, harta va afișa ultima locație cunoscută înainte de a fi deconectat. Poți alege opțiunea „Notify me when found” sau „Anunță-mă când este găsit”, și vei primi un e-mail imediat ce telefonul va fi pornit din nou.

Pentru telefoanele Android, este necesar ca dispozitivul să fie pornit pentru a fi localizat prin pașii descriși. Dacă telefonul Android este pornit, poți utiliza Android Device Manager. Accesează Find My Device (Găsește-mi dispozitivul) și autentifică-te cu contul Google asociat telefonului tău. Locația telefonului tău va fi afișată pe hartă. Dacă telefonul este în apropiere, poți selecta opțiunea „Redă sunetul”. Dispozitivul va începe să sune timp de 5 minute, chiar dacă este setat pe silențios, pentru a te ajuta să îl localizezi.

Cum să-ți protejezi datele telefonului de la distanță?

Pentru a-ți proteja datele în cazul în care telefonul tău este pierdut sau furat, poți utiliza funcția de blocare la distanță disponibilă atât pentru iPhone, prin „Lost Mode”, cât și pentru dispozitivele Android, prin „Lock my Phone” din Android Device Manager.

Pentru a bloca un iPhone de la distanță, chiar dacă nu ai configurat un cod de acces, urmează acești pași simpli:

Deschide aplicația „Găsiți-mi iPhone”. Selectează dispozitivul pierdut din meniul superior. Alege opțiunea „Lost Mode” (Mod pierdut). Introdu un număr de contact pentru a fi afișat pe ecranul blocat. Apasă „Next” (Următorul). Scrie un mesaj personalizat pentru oricine găsește telefonul. Apasă „Done” pentru a finaliza procesul.

Pentru telefoanele Android, poți seta o parolă sau un cod PIN pentru a bloca accesul la dispozitivul tău în caz de pierdere sau furt. Iată pașii pe care trebuie să îi urmezi: