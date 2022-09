Anunțul momentului despre Elena Udrea! Ce s-a întâmplat cu audierea fostului ministru al Turismului? S-a aflat chiar acum

Fostul ministru al Turismului trebuia să fie audiată marți, 6 septembrie, în dosarul Buzăianu, însă au avut loc mai multe chestiuni procedurale care au dus la amânarea audierii.

Cei de la penitenciarul Târgșor, acolo unde se află acum Elena Udrea, au pregătit aparatura necesară pentru videoconferință, spune avocatul acesteia, Veronel Rădulescu.

Dacă Elena Udrea s-ar fi prezentat în sala de judecată, aceasta nu ar fi fost însoțită de logodnicul ei, scrie evz.ro, care adaugă că acesta se afla la stomatolog cu fiica sa Eva.

Sursa anterior citată spune că fiica Elenei Udrea a mers pentru prima dată la stomatolog și că era speriată, motiv pentru care logodnicul fostului ministru al Turismului a decis să o însoțească și el pe aceasta.

Elena Udrea se va prezenta din nou în fața judecătorilor de la Înalta Curte, pe data de 8 septembrie, de această dată în dosarul în care este judecată alături de fiica lui Traian Băsescu, Ioana Băsescu.

Elena Udrea a venit cu precizări referitoare la acest dosar

Precizările cu privire la acest dosar au fost făcute publice în urmă cu două luni, însă fostul ministru al Turismului a decis să-l republice.

Astfel, în mesajul publicat pe rețelele de socializare la începutul lunii iulie a acestui an, se arată că dosarul Buzăianu este, de fapt, despre banii pe care PDL-București i-a primit în anul 2010, atunci când Elena Udrea conducea acest partid.

„Dosarul cu Buzaianu NU este despre faptul ca eu as fi primit vreun ban, ci despre faptul ca PDL-Bucuresti, in 2010, pe care eu il conduceam la acea vreme, a primit 2,5 milioane de euro de la Bogdan Buzaianu prin Radu Budeanu si Ana Maria Topoliceanu, ambii transformati in denuntatori liberi.

Chiar si asa, denuntatoarea Topoliceanu, declara ca ea a primit banii la sediul partidului, ca eu nici nu i-am vazut, si ca banii au fost cheltuiti pentru partid in principal cu campania electorala pentru alegerile locale din 2012, unde eu nu am candidat!

Aceste acuzatii nu vizeaza semnarea contractelor cu “baietii destepti” din energie, NICI prelungirea acestora NU au legatura cu aceste contracte care au fost inventate in 2003 de ministrul PSD, si prelungite in 2009 de un ministru PDL, dar nu de mine”, spune fostul ministru.

Fostul ministru al Turismului spune că nu i se aduce nicio acuzație în acest dosar

Elena Udrea a mai spus că la vremea aceea nu era ministru al Economiei, subliniind, totodată că nu este acuzată de nimic cu privire la contractele anterior menționate.

„EU NU ERAM MINISTRUL ECONOMIEI la vremea aceea! Nu sunt acuzata de nimic in legtura cu aceste contracte, nu am avut nicio implicare in semnarea, prelungirea si derularea lor. Insusi Buzaianu declara ca nu am avut nicio treaba cu contractele lui, pentru ca la momentul 2010, erau deja prelungite! Celor care insista sa numeasca acest dosar HIDROELECTRICA, le spun simplu: ATI GRESIT PERSOANA”, mai arată fostul ministru al Turismului.

Pe ce au mers banii pe care i-a primit PDL-București

În finalul mesajului, Elena Udrea spune că suma pe care partidul a primit-o la vremea respectivă a fost cheltuită pe diverse obiecte care apoi au fost oferite oamenilor și pe spectacole, panouri publicitare, presă și televiziuni.

„Pentru aceia care, cu ipocrizie, se arata siderati de suma pe care PDL-Bucuresti a primit-o de la Buzaianu, le spun sa caute bine acasa, sa vada daca nu gasesc vreo umbrela, bricheta, desfacator de dopuri si altele. Chiar procurorii arata ca pe aceste lucruri s-au cheltuit banii respectivi! Si pe spectacole, panouri publicitare, presa si televiziuni”, mai arată fostul ministru al Turismului, Elena Udrea.