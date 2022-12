Întrebările au continuat să se rostogolească în jurul posibilelor probleme de sănătate ale președintelui Vladimir Putin, după ultima sa apariție publică. Președintele rus a fost filmat de presa de la Moscova în timpul unei întâlniri pe care a avut-o la 22 noiembrie, la Kremlin, cu președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel Bermudez, aflat în Rusia pentru o vizită oficială.

Cum a apărut liderul rus la ultima întâlnire

În imaginile surprinse în timpul întrevederii, Putin apare aproape livid, ținându-se bine de scaun cu mâna stângă, în timp ce bate nervos din picioare, informează Uinterview.

Cei doi președinți s-au întâlnit la Moscova pentru a dezveli un monument ridicat în memoria liderului revoluționar cubanez Fidel Castro. Putin și Miguel Diaz-Canel au rostit discursuri în care au lăudat politica dusă de Castro în aproape jumătate de secol cât s-a aflat la putere. Speculațiile privind problemele de sănătate ale lui Putin au curs după ce Rusia a invadat Ucraina. Au apărut informații potrivit cărora Vladimir Putin suferă de cancer sau de leucemie sau că are Parkinson.

Lui Putin i s-ar fi administrat cocktail de medicamente

La începutul acestei luni, un canal Telegram legat de Kremlin a susținut că lui Putin i s-ar fi administrat cocktail de medicamente psihotrope pentru boala Parkinson în stadiu incipient, cancer pancreatic și paranoia. Un oficial ucrainean afirma recent că Putin nu va opri războiul împotriva Ucrainei, în ciuda faptului că se simte rău „fizic sau mental”. La o zi după întâlnirea cu Diaz-Canel, Putin a fost surprins sprijinindu-se de birou, în timpul unei întâlniri oficiale.

Toate bolile lui Putin

În vară, New Lines Magazine susținea că a obținut o înregistrare în care un oligarh rus afirma că Putin este „foarte bolnav de cancer al sângelui”. New Lines spunea că a verificat identitatea oligarhului, dar nu a putut autentifica afirmațiile din înregistrare. La începutul lunii aprilie, publicația de investigații Proekt susținea și ea că liderul rus a primit zeci de vizite ale unui specialist în cancer tiroidian, iar un fost agent KGB, Boris Karpichkov, declara pentru The Sun, că „există o îngrijorare serioasă că Putin suferă” de anumite afecțiuni, inclusiv demență și boala Parkinson”.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a negat constant că Vladimir Putin ar fi bolnav, așa cum pretinde presa occidentală care citează diferiți indivizi. „Nu cred că oamenii sănătoși la cap pot vedea în această persoană semnele unei boli sau ale unei afecțiuni”, a declarat Lavrov, adăugând că Putin are apariții regulate în public.