„Tot mai multe companii caută soluții și iau în calcul strategii prin care se angajează să fie neutre sau negative din punct de vedere al emisiilor de carbon, pe măsură ce guvernele și alte organizații din industrie lucrează la nivel global pentru a soluționa urgent criza emisiilor de carbon. Companiile din România nu fac excepție, mai ales că am devenit un mare exportator de software și ne dorim să ne aliniem tendințelor globale”, a declarat Șerban Țîr, Managing Director Thoughtworks România, într-un comunicat emis de către companie.

România, una dintre cea mai mare piață de IT din Europa Centrală și de Est

Industria IT din România se bucură de una dintre cele mai rapide creșteri din Europa Centrală și de Est. Începând cu 2020, piața locală IT&C a fost estimată la 6,4 miliarde de dolari. Potrivit unui studiu al Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS), exporturile IT reprezintă 85% din această valoare (5,5 miliarde dolari). Aproape jumătate din veniturile totale (2,9 miliarde de dolari) provin de la companii mari cu peste 250 de angajați, urmate de companiile mici (sub 50 de angajați) care contribuie cu 2,2 miliarde de dolari și companiile mijlocii (50-249 de angajați) care aduc 1,3 miliarde de dolari.

Astăzi, România este una dintre țările lider din regiune în ceea ce privește ITO, SSC și BPO. Marile companii globale au deschis centre în România pentru cercetare și dezvoltare, servicii de afaceri, logistică, dezvoltare software la comandă etc. Deci, având o prezență internațională masivă pe piața locală, este firesc ca piața IT din România să se alinieze mișcării green tech, a arătat sursa citată.

Misiunea Thoughtworks este de a dezvolta un ecosistem tehnologic sustenabil

Tehnologia este într-un proces constant de dezvoltare, iar aplicațiile moderne sunt aproape întotdeauna implementate în cloud. Creșterea exponențială a serviciilor bazate pe cloud a dus la extinderea rapidă a centrelor de date consumatoare de energie. Astăzi, centrele de date consumă aproximativ 1% din energia electrică globală, iar estimările arată că, până în 2025, ar putea consuma până la 1/5 din totalul sursei de energie al planetei, potrivit datelor Agenției Internaționale pentru Energie.

Sustenabilitatea și responsabilitatea sunt valorile intrinseci ale companiei încă de la înființare, prin urmare Thoughtworks are în portofoliu toate instrumentele necesare pentru trecerea către green tech.

Cum unul dintre obiectivele principale ale Thoughtworks este sprijinirea afacerilor în tranziția către green tech, compania a co-fondat, împreună cu alți jucători importanți din industria tehnologiei, organizația non-guvernamentală Green Software Foundation, a cărei misiune este de a crea un ecosistem de încredere bazat pe oameni, standarde, instrumente și cele mai bune practici pentru a dezvolta tehnologie și software durabil, a precizat compania.