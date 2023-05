Așadar, indicele ROBOR la 3 luni a scăzut miercuri, 3 mai, la 6,68% pe an. La începutul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la începutul acestui an urcase la 7,56%.

Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut la 6,68% pe an

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,82%, de la 6,84% pe an, cât era anterior.

De asemenea, ROBOR la 12 luni a scăzut la 7,06%, de la 7,08% pe an, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

BNR a oferit informații despre indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,98% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 5,71%.

În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

Rezervele valutare ale BNR au crescut cu 112 milioane de euro în aprilie 2023 față de luna precedentă

Amintim că rezervele valutare ale Băncii Naționale a României (BNR) au crescut cu 112 milioane de euro în aprilie 2023 față de luna precedentă, ajungând la un total de 53,3 miliarde de euro. Pe parcursul lunii, 1,8 miliarde de euro au fost adăugate la rezerve, în timp ce 1,69 miliarde de euro au fost retrase.

Potrivit datelor publicate marți de BNR, intrările de valută de 1,8 miliarde de euro în aprilie au fost influențate de diverși factori, cum ar fi modificarea rezervelor minime în valută deținute de instituțiile de credit la BNR, alimentarea conturilor Ministerului de Finanțe, alimentarea contului Comisiei Europene și alți factori.

În luna aprilie, au avut loc ieșiri de rezerve valutare în valoare de 1,69 miliarde de euro, care au inclus modificări ale rezervelor minime în valută deținute de instituțiile de credit la BNR, plăți de dobânzi și rate la datoria publică denominată în valută și alți factori, potrivit datelor publicate marți de BNR.