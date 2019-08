Violeta Mirea, şef al Poliţiei din Oşica de Jos, secţia acolo unde părinţii Alexandrei Măceşanu au reclamat dispariţia fiicei lor, cere să iasă de urgenţă la pensie, după modelul soţului său, Nicolae Mirea, fostul şef al Poliţiei Caracal care și-a depus dosarul de pensionare, ca urmare a tragediei de la Caracal, transmite România TV.

Violeta Mirea era șefa Poliției Rurale din Osica de Sus, cea care are arondate mai multe posturi de poliție din zonă, printre care și cel din Dobrosloveni – localitatea de unde este Alexandra Măceșanu, fata dispărută în urma tragediei din Caracal.

Soţia lui Nicolae Mirea a depus documentaţia astăzi pentru a ieşi la pensie începând cu data de 19 august, urmând exemplul soţului.

Înainte să iasă la pensie, fostul şef al Poliției Caracal, Nicolae Mirea, continuă să nege evindeța și să spună că a coordonat acţiunea din Caracal cum trebuie, deși fata de 15 ani a murit! De asemenea, Nicolae Mirea nu a recunoscut că ar fi primit informaţia din partea IPJ Olt cum că fata s-ar afla în cartierul Bold!

Mirea îşi susţine vocal nevinovăţia în toată această dramă care a lovit România. Fostul şef al poliţiei, Nicolae Mirea nu a putut explica cum se poate ca un criminal în serie să se plimbe nestingherit prin ograda pe care a gospodărit-o ani de zile, însă a fost extrem de acid, atunci când discuţia nu a decurs cum şi-a dorit.

„Prima dată am sunat pe numărul ăla și nu ne-a mai răspuns. Peste jumătate de oră ne-a sunat din nou și ne-a spus că vede un brad, un câine, un nuc. Ne-a indus în eroare cu gardul roșu. Brazii erau mici, nici nu se vedeau. Apelul a fost în jurul orei 12:00. STS ne-a dat o triangulație greșită, într-un cartier în partea dreaptă. A sunat ea, apoi am sunat noi, dar n-a mai răspuns. Apoi a sunat ea din nou, atunci ne-a dat ca elemente de recunoaştere, bradul sau poarta roşie, în jurul orei 12. Cred că fata atunci a fost surprinsă la telefon, când vorbea cu noi. Cred că atunci a prins-o. Până am identificat noi locuinţa, nu se mai putea face nimic. Îmi pare rău că nu am putut face nimic pentru acest copil. Nimeni nu ne-a spus că a fost dusă în cartierul Bold. Agentul de la Slatina nu a spus aşa ceva, că nu eram nebuni să căutăm la un cartier la doi kilometri distanţă. Întrebaţi-l pe el, se pare că ştie prea multe. Se pare că nu vreţi să înţelegeţi. Ce faceţi aici, investigaţii cu mine? Eu am coordonat toată acţiunea şi am făcut ce trebuie”, a spus Nicolae Mirea, la România TV.

