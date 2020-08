Sprijinirea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii reprezinta o prioritate a Guvernului Romaniei, care prin Planul National de Investitii si Relansare Economica, recunoaste contributia acestui sector de importanta strategica la cresterea economica si la crearea de locuri de munca.

IMM Factor este cel de-al treilea program guvernamental, care sustine accesul la finantare al intreprinderilor mici si mijlocii, prin acordarea de facilitati de garantare de catre stat pentru pentru finantarea creditului comercial. IMM Factor vine ca raspuns la realitatea economica care arata ca in Romania creditul comercial este insuficient dezvoltat, in timp ce in tari cu economie de piata dezvoltata are o pondere importanta ca sursa de finantare. Romania ocupa locul 26 intre tarile europene in privinta intermedierii financiare prin factoring, situatie care trebuie remediata pentru a oferi lichiditatile necesare sectorului antreprenorial, atunci cand exista varfuri de plati in activitatea IMM-urilor.

Schema de garantare a creditului comercial va putea fi accesata pana la 31 decembrie 2020, beneficiarii programului avand posibilitatea de a obtine de la bancile inscrise in program, finantari de tip factoring acordate pe baza facturilor comerciale si garantate de stat.

Beneficiarii programului IMM Factor vor fi sustinuti de o schema de ajutor de stat, sub forma de granturi, prin care vor fi acoperite costurile de finantare (dobanda aferenta sumelor avansate de finantator si comisionul de factoring aferent serviciilor de colectare si administrare creante) in procent de 50% si costurile de garantare (comisionul de risc si comisionul de gestiune), in procent de 100%. Valoarea maxima a granturilor ce pot fi acordate prin schema de ajutor de stat, este de pana la 800.000 euro/ IMM, iar pentru sectoarele pisciculturii si acvaculturii, precum si cel al agriculturii, granturile sunt limitate pana la maxim 120.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fiecare beneficiar.

Garantiile vor fi acordate in procent de maximum 50% din valoarea finantarii de tip factoring, exclusiv dobanzile, comisioanele si alte cheltuieli aferente finantarii garantate cu posibilitatea prelungirii finantarii de maximum 3 ori, pe perioade de pana la 12 luni.

Valoarea plafonului de garantare este de maximum 5.000.000 lei/ beneficiar, iar valoarea maxima a unei garantii pentru o facilitate de factoring este de maximum 750.000 lei. Valoarea finantarilor, perioada cu trageri si rambursari pe masura prezentarii, se acorda conform normelor proprii de creditare ale finantatorilor.

Pot beneficia de garantii si ajutor de stat IMM-urile din toate sectoarele de activitate (cu exceptia celor declarate neeligibile potrivit OUG 146/2020), care respecta conditiile programului si se incadreaza in normele si procedurile interne ale finantatorilor.

“Sustinerea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii reprezinta misiunea FNGCIMM si o prioritate a programului economic de guvernare actual. FNGCIMM ca institutie specializata a statului pentru acordarea de garantii, si-a asumat rolul de liant intre mediul de afaceri, si sistemul bancar, iar in acest sens, dedicam intreaga capacitate operationala pentru a interveni in economie cu cele mai adecvate si eficiente masuri pentru diminuarea efectelor economice induse de pandemie. Performantele economice si financiare ale IMM-urilor si viabilitatea afacerilor, sunt elemente de care depinde evolutia economica si sociala si implicit, viata fiecaruia dintre noi. Ne simtim responsabili si datori sa ajutam, prin implicare totala, fiecare initiativa care poate conduce la cresterea economica, la crearea si pastrarea locurilor de munca.

IMM FACTOR reprezinta o solutie la o problema cu care stim ca se confrunta mediul antreprenorial si indemnam intreprinzatorii sa acceseze pana la finalul acestui an, produsele de factoring ce vor fi oferite de către finanatori pentru derularea activitatii curente, sa beneficieze de granturile de pana la 800.000 de euro si de garantiile de stat de pana la 5.000.000 lei.“, a declarat Dumitru Nancu – Directorul general al FNGCIMM.

FNGCIMM reprezinta un pilon important de sustinere si un vector de implementare al Planului National de Investitii si Relansare Economica, prin operationalizarea a patru programe noi: IMM Invest (accesul IMM la capital financiar), IMM Leasing de echipamente si utilaje (asigura accesul la creditul furnizor), IMM Factor (schema de garantare de catre stat a creditului comercial) si Noua Casa (deblocarea creditului ipotecar).

Fondul Naional de Garantare a Creditelor pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituie financiară nebancară, cu capital de risc, nfiinată n scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanări, prin acordarea de garanii pentru instrumentele de finanare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum i creării i susinerii de locuri de muncă, funcionnd ca o societate comercială pe aciuni, cu acionar unic statul romn, sub supravegherea prudenială a Băncii Naionale a Romniei.

Garania FNGCIMM SA – IFN este de maxim 80% din valoarea mprumutului, fără a depăi suma de 2,5 milioane euro/beneficiar i se emite la solicitarea instituiilor finanatoare partenere, pentru finanări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanator.

FNGCIMM SA – IFN colaborează cu 27 instituii financiare n baza unor convenii de lucru. Garania FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichidă garanie, plătibilă n maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanatorului, nsoită de documentaia completă, faă de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM SA – IFN asigură o acoperire teritorială naională, răspunznd solicitărilor ntreprinzătorilor prin toate cele 3 sucursale, 2 reprezentane i 3 filiale. n baza apartenenei sale la AECM (Asociaia Europeană a Instituiilor de Garantare – asociaie ce reunete 47 de fonduri de garantare mutuale, private i publice, bănci de dezvoltare i fonduri de contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum i din Turcia, Serbia, Bosnia i Herzegovina, Federaia Rusă i Kosovo), FNGCIMM funcionează după reguli i principii europene.