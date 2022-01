Imagini apocaliptice chiar lângă România. Conform celor mai recente rapoarte ale ministerului ucrainean al Apărării publicate de CNN, Rusia se pregătește să aducă în Ucraina inclusiv rachete cu rază medie de acţiune de tipul Iskander-M. În acest sens, Ministerul Apărării avertizează asupra iminenţei unei invazii a armatei ruse care a comasat până acum peste 127.000 de militari la frontieră.

Totodată, aceeași sursă spune că rachetele pot lovi cu precizie ţinte aflate până la 700 kilometri distanţă şi pot avea inclusiv încărcătură nucleară.

În același timp, șefii armatei ucrainene au arătat că Rusia ar putea folosi aceste rachete pentru a „distruge obiective vitale”. Ei au mai adăugat că în același timp, „grupuri tactice suplimentare de rachete operaționale „Iskander” au fost transferate la graniță.

Potrivit unei evaluări realizate de Kiev, la momentul actual, în apropierea Ucrainei s-ar afla 36 de lansatoare Iskander. De menționat este faptul că situația este cu atât mai gravă în contextul în care rachetele Iskander sunt capabile să lovească ținte la 500-700 km distanță și ar putea viza ori atinge acum inclusiv capitala Ucrainei.

Publicația The Drive/The War Zone, scrie despre Iskander-M că este o rachetă rusească cu rază medie de acţiune şi care, conform codificării NATO, este numită SS-26 Stone.

În același timp, racheta Iskander are o rază de 5-700 de kilometri şi poate transporta o încărcătură de până la 700 de kilograme de exploziv. Totodată, sursa citată mai precizează și faptul că racheta mai poate avea şi alte tipuri de încărcături: termobarice, cu submuniţii, capabile să distrugă buncăre („bunker-buster”) şi inclusiv nucleare.

Iskander-M short-range ballistic missile systems going through Kaluga. Note, the additional 9M723 ballistic missiles in separate train cars. 628/https://t.co/rHu6YaVHRJ pic.twitter.com/OU1W1GvovG

— Rob Lee (@RALee85) January 18, 2022