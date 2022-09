Simona Halep și-a făcut recent o operație estetică, dar această nu este prima intervenție chirurgicală pe care jucătoarea de tenis a avut-o. Poate nu vă mai amintiți, dar sportiva a mai trecut prin mâinile medicilor pentru cariera ei din tenis.

La doar 16 ani, Simona Halep cucerea un turneu important, mai exact Internaționalele de tenis ale Italiei, unul dintre cele cinci turnee de Grad A dedicat junioarelor. Acest lucru se întâmpla în 2008.

Prima operație a Simonei Halep

Pentru a atinge performanța în tenis, Simona a fost nevoită să facă anumite sacrificii. Pe lângă antrenamentele solicitante, ea s-a mutat departe de părinții ei când era încă un copil. Mai mult, ea și-a micșorat sânii pentru a-și continua ascensiunea în tenis.

Prima operație a Simonei a avut loc în urmă cu ceva ani și a reprezentat un sacrificiu imens pentru ascensiunea sa în topul tenisului mondial. Cu toate acestea nu a regretat niciodată alegerea.

Ea a mărturisit că fără acea operație nu ar fi putut să facă niciodată performanță în tenis la nivelul la care a ajuns acum. Chiar dacă a ascuns operația timp de 7-8 ani, acum vorbește deschis despre acest subiect și încurajează femeile să o facă dacă este necesar.

„Despre operație, vreau să spun că nu am vorbit 7 sau 8 ani, am fost prea timidă să ating subiectul! A fost un subiect prea personal, așa că l-am ținut pentru mine, dar au trecut deja vreo doi ani de când împărtășesc cu ceilalți acest lucru. Încurajez toate fetele care se confruntă cu problema asta să urmeze exemplul meu! Pentru mine a fost un impediment pentru a juca tenis! Spatele mă chinuia în acele momente. Deci fără operație nu aș fi putut ajunge în top”, a declarat sportiva.

Sportiva a făcut numeroase sacrificii pentru carieră

Simona Halep câștiga la doar 16 ani primul Roland Garros. După câștigarea acestui titlu ea a decis să se mute la București, singură și departe de familie.

„Fratele meu juca tenis în Constanța, iar eu mergeam să îl văd împreună cu părinții noștri! Dintr-o dată, am luat racheta și am intrat pe teren. M-am îndrăgostit de tenis din prima! Fratele meu este cu 6 ani mai mare și mă lua mereu cu el să jucam diferite jocuri, fotbal, tenis, cu ceilalți copii. La 16 ani am câștigat Roland Garros la junioare și am devenit numărul 1! Am zis că trebuie să trec la un al nivel și nu am mai vrut să joc la junioare, așa că m-am mutat la București, pentru că aveam mai multe oportunități aici: mai mulți parteneri de antrenament, mai mulți antrenori”, a povestit Halep.

Acum, după ce Simona Halep a divorțat de Toni Iuruc, a mai luat o decizie importantă în ceea ce privește viața ei. Sportiva s-a operat la pentru că nu îi plăcea deloc.

„Nu îmi plăcea nasul meu deloc. Știu că mulți mă veți înțelege”, a mărturisit ea.