Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat miercuri, că a auzit că unii hotelieri au majorat tarifele pentru turiştii cu vouchere de vacanţă, ceea ce este ilegal, dar că deocamdată nu există nicio plângere în acest sens.

„Vreau să vă spun că este o sancţiune extrem de drastică, care poate fi aplicată atât de Ministerul Turismului, prin organele de control, cât şi de către Protecţia Consumatorului. Sancţiunea se ridică undeva la 30.000 de lei, iar sancţiunea aplicată de Protecţia Consumatorului poate ajunge chiar la 100.000 de lei. Sunt sancţiuni drastice. Orice turist poate să semnaleze acest lucru, se poate şi proba foarte uşor, toţi avem acum telefoane mobile, se poate face o poză, o înregistrare audio, video, care să dovedească acest lucru. Îi încurajez să vină la noi să depună sesizări, pentru că nu este o practică normală şi clar, trebuie descurajate aceste practici”, a spus ministrul Turismului, Bogdan Trif.

Potrivit acestuia, deocamdată niciun turist nu s-a plâns în scris, la minister, că ar i-ar fi fost cerut mai mulţi bani, faţă de restul turiştilor, pentru că a achitat cu vouchere de vacanţă.

„Nu am primit sesizări, am auzit despre aceste practici, dar am rămas doar la stadiul de auzit, controalele nu au relevat acest lucru. E important ca un turist când întâmpină o astfel de problemă, să ne sesizeze imediat”, a mai declarat Bogdan Trif.

