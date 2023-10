Hamasul a trecut la amenințări! Mișcarea islamistă palestiniană Hamas a lansat o amenințare gravă luni seara. Ea spune că va ucide ostaticii israelieni din Fâșia Gaza ca răspuns la atacurile israeliene care au vizat zone civile fără avertisment prealabil.

Brigăzile Ezzzedin al-Qassam, aripa înarmată a Hamas, au emis un comunicat în care au avertizat: „De fiecare dată când poporul nostru va fi luat ca țintă fără avertisment, asta va antrena execuția unuia dintre ostaticii civili”.

Un purtător de cuvânt al Brigăzilor Ezzzedin al-Qassam, Abu Obeida, a făcut o declarație audio luni seara, afirmând că aceasta este o reacție la atacurile aeriene intensive ale Israelului asupra zonelor civile.

El a spus: „Am decis să punem capăt acestui lucru, și începând de acum declarăm că orice ţintire a poporului nostru în casele lui fără un avertisment prealabil va antrena, din nefericire, execuţia unui ostatic dintre civilii pe care-i deţinem”.

