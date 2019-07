Nicolae Mirea, șeful demis al Poliției Caracal, a declarat la postul de televiziune România TV că nu știa de faptul că Alexandra a dat numele cartierului în care se afla. Totuși, ofițerul de la IJP Olt care a vorbit cu adolescenta la telefon – de două ori – susține că aceasta i-a transmis că se află în Bold, numai că el nu a știut că Bold este… un cartier.

Nicolae Mirea susține că nimeni nu i-a transmis ceva referitor la Bold, iar această lipsă de comunicare s-a dovedit a fi fatală pentru Alexandra.

„Nimeni nu a venit să îmi spună mie asta. Oamenii erau toți în teren și numai prin telefon am vorbit cu ei, eu nu m-am dus la nimeni și nu a venit nimeni la mine să îmi spună asta. I-am coordonat prin telefon. Nu, am vorbit cu agentul meu de la Investigații criminale, care i-a luat telefonul de la ureche (n. red. – celuilalt polițist) și a vorbit la telefon cu fata. Nu a spus niciodată de Bold, că nu eram nebuni să căutăm într-un cartier la 2 kilometri distanță”, a spus Mirea.

Nicolae Mirea recunoaște că vede evenimentele tragice dintr-o cu totul altă perspectivă.

„Când știu acuma tot, toate cercetările, rezultă clar că fata atunci când a vorbit cu noi cred că atunci a fost surprinsă la telefon și de atunci până am identificat noi locul, al 1.30 – 2 noaptea, când a venit DOS-ul și ne-a spus „Asta e”, nu ne mai supărăm că nu am intrat la 3 sau la…. Durerea e atat de mare încât vă dați seama, oricum nu mai puteam face. Atunci nu aveam de unde să știm, dar acum știm. Îmi pare foarte rău că nu am putut face nimic pentru copilul asta”, a completat Mirea la România TV.

Te-ar putea interesa și: