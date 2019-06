Viorica Dăncilă are momente de tensiune maximă. Și asta pentru că în doar câteva ore va expira interminatul miniştrilor. Iar până acum, președintele Klaus Iohannis nu a primit un răspuns din partea președintelui Klaus Iohannis.

Viorica Dăncilă a declarat că nu a discutat încă cu președintele pe acest subiect și că așteaptă o mișcare din partea șefului statului.

”Nu am discutat cu domnul președinte, am să-l sun, am avut o discuție ieri cu domnul președinte, am motivat de ce am avut aceste propuneri, am vorbit despre fiecare candidat în parte și aștept acum ca domnul președinte să vină cu un răspuns referitor la cele trei portofolii în care avem interimar și al căror mandat, așa cum știți, expiră mâine” a spus Viorica Dăncilă.

Întrebată dacă va face o altă nominalizare după ce șeful statului l-a refuzat pe Titus Corlățean, ea a spus că ”deciziile le luăm în forurile statutare ale partidului, dar așteptăm un răspuns oficial ca să putem să luăm această decizie, pe care sper să-l primim cât mai repede”.

În aceste momente, faptul că președintele nu a făcut încă un anunț nu este un semn bun, ținând cont că se poate ajunge la un nou blocaj. Spre exemplu, interimarul de la Justiţie, Ana Birchall, prezidează zilele acestea Consiliul JAI.

Doar că, de mâine, dacă nu se întâmplă nimic între timp, ea nu va mai fi ministru. Asupra acestui lucru a insistat și președintele executiv al PSD, Paul Stănescu.

“Aşteptăm ca preşedintele – pentru că o să fie JAI-ul şi nu se poate duce un ministru interimar la JAI – să numească cât mai repede miniştrii pe care doamna prim-ministru i-a trimis spre validare la Cotroceni. Doamna prim-ministru l-a întrebat, mi-a spus lucrul ăsta, l-a întrebat şi a zis ‘cât de repede’, acesta a fost răspunsul (…). Cât de repede nu ştiu ce înseamnă, pentru că deja cred că pe 6 iunie expiră şi interimatul, adică mâine. Deci mâine ar trebui să îi cheme la Cotroceni, să îi valideze. Corlăţean cred că nu, o altă propunere. Aproape sigur că va pleca şi Viorel Ştefan, probabil că doamna prim-ministru urmează să facă o analiză mai amplă şi probabil că vom veni cu o remaniere mai amplă, spun eu, nu acum, imediat, poate puţin mai târziu, dar e decizia prim-ministrului aici, cred că după moţiunea de cenzură”, a afirmat Stănescu la un post de televiziune.

În 29 mai, premierul Viorica Dăncilă a transmis preşedintelui Klaus Iohannis propunerile de numire a noilor miniştri de la Justiţie – Ana Birchall, Fonduri Europene – Roxana Mânzatu şi de la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni – Natalia Intotero, dar şi pentru funcţia de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice – Titus Corlăţean. În 30 mai, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că nu va accepta propunerea de numire a lui Titus Corlăţean ca membru al Guvernului.

