Guvernul României a aprobat, miercuri, 4 ianuarie, componenţa instituţională a României în Comitetul de Monitorizare aferent Programului Interreg VI-A NEXT România – Republica Moldova, care are ca obiect cooperarea transfrontalieră.

Potrivit unui comunicat remis de Guvernul României, memorandumul propune componenţa instituţională a României în cadrul Comitetul de monitorizare aferent Programului Interreg VI-A NEXT România – Republica Moldova. Comitetul va răspunde de eficienţa şi implementarea acestui program, la care România participă ca partener în cadrul componentei de cooperare transfrontalieră la graniţele externe ale Uniunii Europene în calitate de Autoritate de Management.

În aria eligibilă a programului intră și patru judeţe din România (Iaşi, Vaslui, Botoşani şi Galaţi), precum şi întregul teritoriu al Republicii Moldova. Cele două țări vor beneficia în perioada 2021-2027 de asistenţă financiară comunitară nerambursabilă pentru dezvoltarea de programe şi proiecte de cooperare teritorială europeană (transfrontalieră, transnaţională şi interregională). Scopul cooperării se referă la dezvoltarea echilibrată a întregului teritoriu comunitar, prin încurajarea cooperării şi schimbului de bune practici în toate regiunile UE.

După ce Comisia Europeană a aprobat la sfârşitul anului trecut Programul Interreg VI-A NEXT România – Republica Moldova şi ținând cont de calendarul de implementare foarte strâns, aprobarea componenţei instituţionale a Comitetului de monitorizare este importantă pentru ca acest comitet să-şi înceapă activitatea şi să poată aproba documentele necesare lansării apelurilor pentru propuneri de proiecte.

Ambasadorul moldovean la București: Relaţia Republicii Moldova cu România nu este condiţionată de relaţiile bune sau rele cu Rusia

Relaţia Republicii Moldova cu România nu este condiţionată de relaţiile bune sau rele cu Rusia, ci de felul în care noi privim viitorul şi apreciem valorile ce ne unesc, a declarat, luni, 2 ianuarie, ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, în cadrul emisiunii „Puncte de reflecție” de la postul Vocea Basarabiei.

„România este statul care va ajuta şi va fi alături de Republica Moldova în orice situaţie, necondiţionat.” a declarat diplomatul moldovean, subliniind că relaţia între Chișinău și București se află, la momentul de față, în ascensiune.

„Am văzut pe parcursul anului trecut cât de importantă este România pentru noi. Dar nu doar pe parcursul anului trecut, inclusiv pe perioada pandemiei, România a fost alături de noi, chiar dacă contextul politic nu favoriza acest lucru, dialogul politic nu era la cel mai bun nivel, însă România a fost alături de noi şi ne-a oferit tot sprijinul pentru a face faţă pandemiei.” a precizat Victor Chirilă în cadrul emisiunii „Puncte de Reflecţie” cu Valentina Ursu de la postul Vocea Basarabiei.