Grupul Holzindustrie Schweighofer va fi redenumit HS Timber Group

Grupul Holzindustrie Schweighofer, unul dintre liderii europeni în procesarea lemnului, care exportă în peste 70 de țări produse din lemn cu valoare adăugată mare, pentru industria mobilei și a construcțiilor, adoptă un nume și o imagine nouă printr-o schimbare simplă: Grupul Holzindustrie Schweighofer devine HS Timber Group. În plus, fabricile Grupului – cele trei fabrici de cherestea (Sebeș, Rădăuți, Reci) și fabrica de panouri din lemn masiv din România (Siret), împreună cu fabrica de cherestea din Germania (Kodersdorf) – vor funcționa sub numele de HS Timber Productions. Fabrica de panel din România (Comănești) va funcționa sub numele de HS Baco Panels.