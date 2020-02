Factorii care au determinat evoluția pozitivă sunt creșterea cu 6% a comenzii medii până la 106 lei, alături de investițiile în optimizare și îmbunătățirea experienței clienților, care au determinat un grad mai mare de fidelizare și o frecvență mai mare a vizitelor.

Anul trecut am sărbătorit 15 ani de la deschiderea primului restaurant City Grill, iar în toată această perioadă am clădit și demonstrat că suntem un partener de încredere atât pentru clienți, care se bazează pe noi pentru preparate tradiționale proaspete și curate, fără aditivi sau alte suplimente pentru gust, cât și pentru furnizori locali, pe care îi sprijinim să își extindă afacerile asigurând stabilitate și chiar finanțare pentru dezvoltare, și pentru angajați, în care investim constant prin programe educaționale și pachete de beneficii –spune Daniel Mischie, CEO Grup City Grill.

În restaurantele Grupului City Grill servesc zilnic masa peste 11.000 clienți, iar 25% dintre aceștia sunt clienți recurenți, care folosesc aplicația de fidelizare Out4Food. De altfel, numărul persoanelor înrolate în programul de fidelizare al GrupuluI City Grill în decembrie 2019 depășește 135.000, în creștere cu 10% față de aceeași perioadă a lui 2018.

Clienții Out4Food fac în medie 8 vizite pe an în restaurantele noastre. Recent am lansat o versiune nouă a aplicației, prin care, dincolo de sistemul de acumulare a 10% din valoarea notei de plată, există o serie de funcționalități care transformă experiența clientului și îi reduc semnificativ timpul de așteptare. De exemplu, din aplicație se pot adăuga produse la comandă, se poate cere nota sau se poate plăti direct prin card bancar sau folosind puncte acumulate, deci fără a mai implica ospătarul în acest proces. Încă de la lansarea aplicației, în urmă cu 8 ani, am fost convins că tehnologia ne va ajuta mereu pentru optimizare. Iar astăzi ne bazăm pe ea mai mult ca oricând pentru a fideliza clienții, dar și pentru fluxurile operaționale –declară Daniel Mischie, CEO Grup City Grill.

Investiții continue

Investițiile din 2019 s-au ridicat la peste 3.8 milioane euro, sumă direcționată în proiecte de modernizare (reamenajarea Buongiorno Primăverii), consolidare a restaurantelor existente (Hanu’ Berarilor Casa Oprea Soare), deschiderea de noi spații (restaurantul Becker Brau și extinderea restaurantului Hanul lui Manuc), dar și programe de educație (cursuri de barista, somelier, pizzer).

Pentru 2020, bugetul de investiții depășește 4 milioane de euro. Suma este alocată pentru extinderea rețelei cu 4-5 restaurante noi, dar și pentru continuarea investițiilor în consolidarea zonei și a clădirii monument clasă A Hanu’ Berarilor Casa Oprea Soare. Lucrările la restaurantul Hanu’ Berarilor de la Națiunile Unite au început în urmă cu 3 ani, iar valoarea totală a proiectului se apropie de 5 milioane de euro.

Planul de investiții pentru 2020 include și rebranding-ul și reamenajarea restaurantelor cu specific italian Buongiorno, precum și continuarea investițiilor în educație și perfecționarea resurselor umane, desfășurate prin Academia City Grill și programele de învățământ dual.

2020, un nou an de creștere

Pentru 2020, Grupul City Grill mizează pe o creștere de 12% a cifrei de afaceri, pe fondul extinderii cu noi restaurante, dar și al interesului în creștere al clienților față de preparatele cu specific tradițional românesc.

Anul acesta ne-am propus să depășim pragul de 200 milioane de lei și avem bugetată o creștere de 12% față de 2019. Estimăm ca dinamica pozitivă va fi determinată de fidelizarea și mai activă a clienților, dar și atragerea de noi clienți prin explorarea unor zone noi de meniu și preparate, precum blatul napoletan la Buongiorno sau un număr record de 200 de etichete de vinuri românești la Pescăruș –adaugă Daniel Mischie.

Grupul City Grill are o echipa permanentă de 1350 persoane, iar în timpul verii numărul angajaților depășește 1500 persoane datorită deschiderii teraselor și fluxului mai ridicat de clienți, fiind cel mai mare angajator român din domeniul hospitalității.

Despre Grupul City Grill

Grupul City Grill este cel mai important jucător român din industria restaurantelor. Fondat în 2004, Grupul City Grill operează în prezent restaurante și cafenele sub brandurile Hanu’ Berarilor, City Grill și City Cafe, Buongiorno, Caru’ Cu Bere, Restaurant Hanu’ lui Manuc, Pescăruș și Becker Brau.

Încă de la primul restaurant, Grupul City Grill a avut la bază ideea de a oferi clienților un loc potrivit pentru a invita un partener de afaceri la masă, de a crea un loc de relaxare necesar în pauza de masă, cu familia sau cu prietenii. Prin restaurantele operate, Grupul City Grill se adresează clientului urban care obișnuiește să-și petreacă timpul liber în oraș și să-și stabilească întâlnirile business sau personale la o cafea. Meniurile din restaurante sunt accesibile și variate, cu specific românesc și internațional.

Fie că vorbim despre rețetele emblematice sau orice alt preparat din meniurile restaurantelor Grupului City Grill, ingredientele folosite sunt cele mai bune pentru clienți. “Secretul” mâncărurilor din restaurantele Grupului City Grill sunt ingredientele proaspete, cu proveniență atent controlată și testată, fără adaosuri alimentare. De la cartofii prăjiți proaspeți, curățați și tăiați manual, la ouă din surse cage free și până la legume crescute în solarul propriu de lângă Târgoviște, filozofia pe care se bazează bucătarii Grupului este aceea de a extrage gustul natural al ingredientelor, pus în valoare prin asociere și condimente precum sare și piper.

În toate restaurantele din Grupul City Grill, în care se gătește zilnic pentru aproape 15.000 clienți, se reciclează uleiul, sticla, cartonul și plasticul și se reduce risipa alimentară prin campanii active.

