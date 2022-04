Cea mai bună veste pentru românii care vor să călătorească în Grecia. Anunțul a venit chiar acum!

Potrivit ultimelor informații, restricțiile impuse în contextul pandemiei de coronavirus vor fi ridicate pe perioada sezonului turistic de vară.

Aici se încadrează purtarea obligatorie a măștii în interior, dar și certificatele de COVID, conform informațiilor transmise de autorități, care mai adaugă că vor lua în considerare posibilitatea de a le reinstitui în septembrie, relatează Reuters.

Menționăm faptul că în ultimele săptămâni, infectările cu noul coronavirus au scăzut semnificativ în Grecia. Astfel, în cursul zilei de marți au fost raportate 15.000 de infectări, dar și 64 de decese. În ceea ce privește campania de vaccinare anti-Covid, dintr-o populație de 11 milioane de locuitori, aproximativ 72% sunt complet vaccinați.

Când începe sezonul de vară în Grecia?

Referitor la sezonul de vară, de obicei, acesta începe în Grecia după Paștele ortodox, adică, în acest an, după data de 24 aprilie. Așteptările sunt destul de mari. Mai exact, Grecia se așteaptă la un număr mare de vizitatori în acest an, iar oficialii prevăd venituri care vor atinge 80% din nivelurile din 2019, un an record înainte ca pandemia să oprească călătoriile.

În ceea ce privește decizia privind relaxarea restricțiilor, ministrul Sănătății, Thanos Plevris, a declarat că aceasta a avut la bază ”datele epidemiologice și pe sugestiile experților”.

Astfel, începând cu data de 1 mai și până la data de 31 august, turiștii care ajung în Grecia nu vor mai avea nevoie de certificatele de vaccinare, de teste de COVID sau de dovada trecerii prin boală pentru a intra în spații închise sau deschise, cum ar fi restaurantele.

Ce restricții vor fi anulate?

În plus, purtarea măștilor în interior nu va mai fi obligatorie începând cu 1 iunie, iar elevii se vor întoarce la cursuri după vacanța de Paște fără a mai fi nevoie să prezinte în mod regulat teste negative.

Trebuie menționat faptul că autoritățile iau în considerare și ridicarea cerinței de a prezenta un certificat digital COVID pentru a intra în țară. În luna septembrie însă, măsurile vor fi reevaluate, a mai spus ministrul.

Amintim faptul că Grecia este una dintre cele mai populare destinații turistice de vară din sudul Europei. În 2019, țara a atras peste 33 de milioane de vizitatori, majoritatea din Marea Britanie și Germania.