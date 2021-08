Studiul publicat marți și citat de Reuters arată că cele trei mari companii au înregistrat cele mai mari cheltuieli de lobby din Europa, în bătălia împotriva reglementărilor mai dure, menite să reducă puterea giganţilor tehnologici americani, acuzaţi de abuz de poziţie dominantă pe piaţă.

Trebuie menționat faptul că aceste eforturi ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru Comisia Europeană în contextul modificării legislației privind acţiunile de lobby, conform studiului grupurilor Corporate Europe Observatory şi LobbyControl.

În ceea ce privește cheltuielile sectorului tehnologic, acestea le depăşesc chiar pe cele ale companiilor din domeniul farmaceutic, al combustibililor fosili, al sectorului financiar şi al industriei chimice, care aveau în trecut cele mai mari cheltuieli de lobby.

Corporate Europe Observatory şi LobbyControl sunt de părere că ceea ce fac marile companii este remarcabil, însă totodată și îngrijorător.

„Sporirea capacităţilor marilor firme din domeniul tehnologiei (big tech) şi al industriei digitale ca întreg arată rolul imens şi în creştere al acestor sectoare în societate. Este remarcabil şi ar trebui să fie un motiv de îngrijorare că platformele îşi pot folosi capacităţile pentru a-şi face ascultate opiniile în dezbaterea privind noile reglementări impuse platformelor digitale”, susţin Corporate Europe Observatory şi LobbyControl.

Câți bani cheltuie anual Facebook și Google pentru a face activităţi de lobby

Studiul precizează că anual, 612 companii, grupuri şi asociaţii au cheltuit mai mult de 97 milioane de euro (114,4 milioane de dolari) pentru a face activităţi de lobby cu privire la politicile digitale ale UE.

În ceea ce privește situația Google, compania a fost cea care a cheltuit cel mai mult mai exact, 5,75 de milioane de euro anual. Google este urmat de Facebook, care a cheltuit 5,5 milioane de euro, apoi Microsoft cu 5,25 milioane de euro.

Topul este completat de Apple, cu 3,5 milioane de euro, Huawei Technologies Co Ltd cu 3 milioane de euro şi Amazon.com Inc 2,75 milioane de euro.

Amintim faptul că la mjlocul lunii decembrie a anului trecut, comisarul european pentru piaţa internă, Thierry Breton, a prezentat proiectele de legislaţie europeană – Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) şi Regulamentul privind pieţele digitale (DMA) – care reglementează mai bine platformele digitale, acuzate de abuz de putere şi de contribuţie la propagarea incitării la ură, şi care vor creşte transparenţa algoritmilor lor, limitând folosirea datelor personale aflate în centrul modelului lor economic.

Acţiunile de lobby ale Google, Facebook, Microsoft, Apple, Huawei şi Amazon vizează tocmai aceste reglementări, menite să reducă puterea giganţilor tehnologici.