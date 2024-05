Supranumit „Ghețarul Apocalipsei”, din cauza riscului ridicat de a se topi, acesta riscă să dispară, într-un ritm accelerat, în anii următori. Acest lucru ar amenința nivelul oceanului planetar.

Ghețarul Thwaites, aflat în Antarctica de Vest, este unul dintre cei mai mari ghețari de pe Pământ, având o dimensiune mai mare decât a statului Florida. Reprezintă o parte importantă din calota glaciară a Antarcticii de Vest, care conține destulă gheață pentru a crește nivelul oceanului planetar cu aproape 5 metri, potrivit NASA.

Ghețarul Thwaites este inundat cu apă caldă de mare

Datorită datelor radar prin satelit de înaltă rezoluție oamenii de știință au observat că ghețarul Thwaites este inundat cu apă caldă de mare, potrivit studiului publicat in Proceedings of the National Academy of Sciences. Astfel, s-a identificat acum momentul de început al topirii accelerate a acestui ghețar, scrie Salon.

Analizând toate sedimentele marine prelevate de pe fundul oceanului, oamenii de știință au constatat că ghețarul Thwaites a început să se topească încă din anii 1940, cel mai probabil, ca rezultat al fenomenului El Nino.

Prăbușirea ghețarului Thwaites ar putea declanșa alte evenimente, crescând nivelul mării cu aproximativ 3 metri

Dacă se va topi mai mult, ghețarul va ridica nivelul mării cu aproximativ două picioare (65 de centimetri). În acest proces, prăbușirea ghețarului Thwaites ar putea declanșa alte evenimente de topire, crescând nivelul mării cu aproximativ 10 picioare (3 metri).

„Pătrunderea apei de mare, sub gheață, pe distanțe considerabile, face ghețarul mai vulnerabil la topire mai devreme decât era anticipat, ceea ce, la rândul său, va crește previziunile privind pierderea masei de gheață”, scriu autorii studiului.

Schimbările climatice sapă la temelia ghețarului Thwaites

Acesta nu este primul raport care indică faptul că schimbările climatice sapă la temelia ghețarului Thwaites. În 2021, cercetătorii prezenți la reuniunea anuală a Uniunii Geofizice Americane (AGU) declarau că Ghețarul Thwaites a început să se destabilizaze deoarece apa oceanului din Marea Amundsen a continuat să se încălzească. Acea apă caldă contribuie la topirea gheții.

Rata sa de topire se accelerează, viteza dublându-se în ultimii 30 de ani, iar unele studii sugerează că ar putea fi la doar câțiva ani de un colaps complet. Dacă acest lucru se va întâmpla, cantitatea de apă eliberată ar fi suficientă pentru a ridica nivelul mării, la nivel global, cu câțiva metri.