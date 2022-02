Exporturile de gaze naturale ruseşti spre Europa via Ucraina continuă în mod normal şi sunt în linie cu solicitările clienţilor europeni, a informat joi grupul rus Gazprom, transmite Reuters.

„Tranzitul se derulează în conformitate cu calendarul convenit iar rezervările au crescut comparativ cu ziua anterioară. Miercuri rezervările au fost la 60 de milioane de metri cubi iar astăzi sunt la 83 de milioane de metri cubi”, a informat grupul rusesc într-un comunicat de presă.

Separat, datele oferite de operator slovac de transport Eustream au confirmat că livrările de gaze naturale ruseşti prin Ucraina continuă.

Gazele naturale au crescut cu 41% după atacul asupra Ucrainei

Menționăm că, preţurile europene de referinţă la gaze naturale au crescut joi cu 41%, după ce forţele ruseşti au atacat ţinte din Ucraina iar Occidentul a promis că va adopta noi sancţiuni împotriva Rusiei, transmite Bloomberg.

Joi dimineaţa, la bursa TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale au crescut cu 41%, până la 125 de euro pentru un Megawat-oră. Ulterior, în jurul orei locale 8:02 a.m., cotaţiile futures erau cu 30% mai mari, până la 116 de euro pentru un Megawat-oră.

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat joi, într-o alocuţiune televizată surpriză, o operaţiune militară în Ucraina pentru a-i apăra pe separatiştii din estul ţării, în contextul în care există zeci de mii de militari ruşi desfăşuraţi de mai multe săptămâni la frontierele Ucrainei.

Prețurile mari la gaze vor persista tot anul

Această criză generează noi riscuri la adresa aprovizionării cu gaze naturale a Europei, care se confruntă deja cu o criză energetică. Continentul european depinde de Rusia pentru mai mult de o treime din aprovizionarea cu gaze, iar stocurile reduse de gaze au trimis preţurile la valori record.

Analiştii de la Goldman Sachs Group Inc., Wood Mackenzie Ltd. şi Rystad Energy AS prognozează că preţurile mari la gaze vor persista pentru restul acestui an pentru că există un deficit la acest combustibil utilizat la producţia de electricitate, în industrie şi la încălzirea locuinţelor.

În mod normal aproximativ o treime din livrările de gaze ruseşti destinate Europei trec prin Ucraina iar analiştii au avertizat că orice escaladare a conflictului ar putea perturba aceste livrările.

Rusia intenţionează să menţină „neîntrerupte” livrările de gaze peste hotare, a declarat ministrul rus al Energiei, Nikolai Shulginov, la începutul acestei săptâmâni.