„Fac parte dintr-o echipă formată din 7000 de oameni, din care circa 1100 sunt femei. Este considerata inca o industrie a barbatilor. Noul management a decis sa aleaga in conducerea unitatii de la Galati o femeie. Rezultatele sunt cele mai bune din 2009 si pana in prezent. Este o dovada a calitatii produselor noastre. E foarte important ce propunem pentru viitor, sa devenim un furnizor sustenabil de produse siderurgice, ce va ajuta Romania sa devina un lider in ceea ce inseamna otel verde. Vom folosi … si energie reciclabila.”, a spus Aida Nechifor la Gala Capital.

Ne-a vorbit despre provocările prin care trece industria în care activează și cele mai recente proiecte implementate:

„Cel mai mult suntem preocupați de securitatea muncii și sănătatea oamenilor noștri. Poate că acestea pot părea de neînțeles pentru cei care nu au contact cu domeniul nostru de activitate, dar aceste elemente devin esențiale în medii de lucru cu adevărat aparte. Atunci când lucrezi, zi de zi, lângă o oală din care se toarnă fontă lichidă sau oțel lichid, la temperaturi mult peste 1500°C, începi să înțelegi ce importanță au viața și sănătatea fiecăruia dintre noi, în orice clipă”, explică Aida Nechifor pentru Revista Capital.

Un an câștigător

Cea mai mare realizare pe plan profesional a fost faptul că Liberty Galați și-a întrecut toate recordurile privind cifra de afaceri, EBITDA și livrări din ultimii 13 ani. „Personal, sunt mândră de fiica mea și de ce a reușit să realizeze până acum și o încurajez să își creeze acel viitor pe care și-l dorește”, completează Aida Nechifor.

La nivelul companiei, cea mai mare provocare prin care Liberty trece este îmbunătățirea amprentei de carbon prin producția „oțelului verde – Greensteel”: „Oțelul este un material al vieții, se poate recicla la infinit! Dar și producerea lui, acum poluantă, trebuie să devină «verde» Lucrăm la asta și avem ambiția ca până în 2030 să devenim «green»”, explică directorul general pentru Revista Capital.

Călătoriile sunt hobby-ul său preferat, iar succesul este rezultatul muncii în echipă și al soluțiilor creative și eficiente pe care echipa Liberty le găsește pentru a-și îndeplini obiectivele.

