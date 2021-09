În cadrul Galei Capital, în care a fost lansată ediția 2021 a ”Top 100 Femei”, la decernarea premiilor, Odeta Nestor a precizat:

„Mulți mă cunosc încă din perioada când era președintele Oficiului național pentru jocuri de noroc. Cu o echipă de profesioniști, am pus România într-o postură de care putem fi mândri la orice conferință internațională. Am urmărit promovarea jocului responsabil. În calitatea mea de președinte al Oficiului național pentru jocuri de noroc, am încercat să promovez și să conștientizez că acest domeniu nu poate exista fără promovarea jocului responsabil. Obiectivele acestor programe vor fi atinse, toți partenerii acestui domeniu vor avea rezultate pozitive, atât operatorii, cât și statul român. Vă propunem să rămâneți cu ochii pe noi. Ne propunem să fim tot mai activi în domeniul jocurilor de noroc și al responsabilității jocurilor de noroc”.

Se întâmplă uneori ca cele mai plăcute surprize să apară de unde există cele mai mici așteptări. Așa a fost pentru Odeta Nestor cariera în jocurile de noroc. A intrat în acest domeniu dintr-o întâmplare însă la aproape douăzeci de ani de la acel moment mărturisește că fiecare zi la muncă îi aduce satisfacția că face ceea ce îi place iar astfel s-a putut împlini profesional.

În prezent, Odeta Nestor conduce Asociația Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță (AOJND), organizație care din 2017 reprezintă cu succes interesele operatorilor de jocuri de noroc din online, atâtîn fața autorităților române cât și la Comisia Europeană. Asociația este parteneră cu una dintre cele mai influente entități din domeniu la nivel european – European Gaming and Betting Association (EGBA), cu sediul la Bruxelles.

Împreună, cele două reprezintă în fața forurilor europene interesele marilor jucători de pe piața de gambling online. “Prin munca noastră la Bruxelles punem România pe harta Europei pe locul pe care îl merită într-o industrie care are un potențial uriaș. Atunci când vorbim de zona de gambling online, ne referim de fapt la o piață volatilă dar cu tendințe de creștere evidente, pentru că, în mod evident, viitorul aparține online-ului. digital”, spune Odeta Nestor.

Dacă o întrebi despre cele mai mari obstacole, Odeta Nestor vorbește acum cu relaxare pentru că le poate bifa la categoria proiectelor încheiate cu succes. „Este vorba despre crearea unei instituții funcționale, cu proceduri clare de lucru și reglementarea jocurilor de noroc online, pe care am realizat-o în calitate de președinte al ONJN” spune ea.

Sunt proiectele care au pus România pe harta țărilor cu cea mai bună reglementare în domeniul jocurilor de noroc, iar vestea acestui succes s-a dus departe, astfel că, în ultimii ani, Odeta Nestor a fost invitată să ofere consultanță în procesele de reglementare a jocurilor de noroc din mai multe țări din zona Asiei și Americii de Sud. Spune însă că principala ei misiune rămâne în România unde, prin intermediul AOJND, continuă să sprijine autoritățile în perfecționarea cadrului de reglementare.

O piață în schimbare

“Piața jocurilor de noroc este în continuă schimbare iar atunci când vorbim de segmentul online al jocurilor de noroc lucrurile capătă un plus de dinamism din cauza ritmului accelerat în care avansează tehnologia. De exemplu, în acest moment este în vigoare în România reglementarea adoptată în perioada în care am fost președinte al ONJN însă deja au apărut mai multe zone pe care este necesară actualizarea legislativă în conformitate cu evoluția tehnicii.

Mai concret, modificările ar trebui să vizeze eliminarea anumitor restricții, ținând cont tocmai de evoluția digitalizării. Suntem în situația în care, operațiuni care în urmă cu doar câțiva ani ar fi necesitat o procedură complexă, se pot acum rezolva online mult mai simplu, iar legislația ar trebui modificată în acest sens, fără a afecta în niciun fel capacitatea de acțiune a statului împotriva operatorilor care încalcă legea. Acest lucru presupune un efort însă merită deoarece potențialul este uriaș iar viitorul aparține online-ului”, spune Odeta Nestor.

O altă zonă asupra căreia Odeta Nestor insistă este jocul responsabil. “Legea interzice foarte clar accesul la jocurile de noroc minorilor. Operatorii de online sunt foarte activi în această zonă și au pârghiile necesare tehnic pentru a împiedica și remedia orice posibilă încălcare a acestei reguli. Asociația Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță încurajează toți membrii să adopte și să implementeze măsuri cât mai eficiente pentru a garanta faptul că minorii nu au access la platformele de jocuri de noroc”, spune ea.

Planurile de viitor sunt numeroase și toate se învârt în zona jocurilor de noroc. “Este normal să fie așa. Domeniul acesta este mai mult decât o profesie pentru mine, este stilul meu de viață, este ceea ce fac, ceea ce învăț continuu de 20 de ani și, mai ales, este ceea ce iubesc. Sunt norocoasă pentru că, parafrazând limbajul de specialitate, aș spune că în carieră am făcut pariurile câștigătoare”.