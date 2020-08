„Se vorbeşte în aceste zile, intens, despre faptul că partidul nostru trebuie să se înnoiască, eventual să fie altul.

Vă spun sincer ca om venit mai curând în echipa dumneavoastră, cred, în primul rând, să fim noi, cei adevăraţi, care am fost dintotdeauna şi care am avut anticorpi şi pentru cei care ne-au stricat renumele, dar au fost momente mult peste puterile noastre şi nu ne-am putut implica şi nu am putut avea rezultate din prima clipă.

Dar, până la urmă, am ştiut să facem ordine în propria casă. Avem strategii, programe, proiecte, au tot fost de-a lungul anilor echipe, persoane foarte bine pregătite în plan politic, în planul marketingului politic, în plan sociologic.

Toate sună foarte bine, toate sunt bune, dar dacă rămânem cu aceste gânduri frumoase şi idei doar pe hârtie, înseamnă că au dreptate românii care spun: e aceeaşi Mărie cu altă pălărie!”, a afirmat Gabriela Firea, sâmbătă, la congresul PSD.

Firea consideră că schimbarea unor elemente din partid „nu înseamnă că s-a produs vreo revoluţie”

„Dragi colegi, eu vă propun să nu o schimbăm pe Maria, doar să ne mai uităm, din când în când, la ce pălărie poartă, dacă e în regulă, pentru că Maria noastră a fost şi este cea mai harnică, corectă, cea mai omenoasă, cea mai dornică să-i ajute pe ceilalţi.

Şi nu avem de ce să ne ferim şi să ne fie ruşine de Maria noastră, că noi am cam făcut-o de râs.

Dacă schimbăm numele, sigla, conducerea, poate chiar sediul nu înseamnă că s-a produs vreo revoluţie. Adevărata revoluţie este în fiecare clipă, în fiecare clipă pe care noi o trăim alături de oameni”, a mai declarat Gabriela Firea.

Firea face parte din echipa lui Ciolacu

Marcel Ciolacu a fost ales preşedinte al Partidului Social Democrat în urma votului exprimat de către cei 1.460 de delegaţi din cele 39 de centre regionale organizate, sâmbătă, în cadrul congresului extraordinar al partidului.

Șeful interimar al PSD, Marcel Ciolacu, şi-a prezentat în cadrul discursului viitoarea sa echipă de conducere: Gabriela Firea, Sorin Grindeanu, Paul Stănescu, Mihai Tudose, Olguţa Vasilescu, Gabriel Zetea, Radu Moldovan, Daniel Băluţă, Vasile Dîncu, Doina Fedorovici, Victor Negrescu, Decebal Făgădău, Ionuţ Pucheanu, Dragoş Benea, Claudiu Manda, Titus Corlăţean, Laurenţiu Nistor.

„Aceasta este echipa de conducere a noului PSD. Aceasta este construcţia nouă şi proiectul politic la care astăzi vă invit să fiţi parte”, a spus Ciolacu, care a precizat că „PSD trebuie să scape de tătuci”.

Conform statutului PSD modificat, preşedintele Consiliului Naţional al PSD este ales de congres, în componenţa echipei de conducere propusă în cadrul unei moţiuni.

Sursă foto: INQUAM/Alexandru Bușca.