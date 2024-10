La această masă rotundă a participat și Gabriel Stoian, fondatorul companiei Profeco Agriculture. Omul de afaceri este absolvent al unui program de masterat din cadrul Universității Politehnice din București numit „Managementul mediului și dezvoltare durabilă”.

După terminarea studiilor, Gabriel Stoian spune că a dorit să practice o meserie în acest domeniu, însă nu s-a putut.

„Acum opt ani de zile, am adus un fertilizant organic în România. Am fost atât de mândru de acest lucru, încât am mers la fermieri și l-am oferit. A ajuns să fie folosit și a dat rezultate foarte bune. Însă, am aflat apoi că nu există o legislație în România pentru produsele organice.

Practic, aveam un produs certificat pentru agricultura ecologică, însă nu aveam și o legislație corespunzătoare”, povestește fondatorul Profeco Agriculture.