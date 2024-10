Fumatul la adolescenți a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani

Guvernul a declarat joi că fumatul la adolescenți în Statele Unite a atins un minim record în acest an, ca parte a unei scăderi semnificative a consumului de tutun la tineri în general.

Procentul anticipat de copii de gimnaziu și liceu care au folosit orice fel de produs din tutun – țigări, țigări electronice, plasturi cu nicotină sau narghilea – a scăzut cu 20%. Cifra din acest an este de 2,25 milioane, cea mai mică de când a început sondajul major al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor în 1999. Anul trecut a fost de 2,8 milioane.

„Atingerea celui mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani în ceea ce privește consumul de produse din tutun în rândul tinerilor este o etapă extraordinară pentru sănătatea publică”, a declarat directorul Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), Deirdre Lawrence Kittner, într-un comunicat de presă.

Cu toate acestea, „misiunea noastră este departe de a fi finalizată”. Experții în domeniul sănătății au declarat că scăderea totală a consumului de tutun în rândul studenților de la 10% la aproximativ 8% poate fi atribuită în principal declinului raportat anterior în ceea ce privește vapingul.

Rata de utilizare a țigărilor electronice de către tineri a scăzut

Rata de utilizare a țigărilor electronice de către tineri a scăzut la mai puțin de 6% în acest an, de la 7,7% anul trecut, care a fost cel mai scăzut nivel din ultimii zece ani. Pungile cu nicotină și țigările electronice sunt produsele din tutun pe care adolescenții le utilizează cel mai frecvent. Utilizarea altor produse a scăzut, de asemenea.

Aproximativ treizeci la sută dintre elevii de liceu fumau acum douăzeci și cinci de ani. Acesta a scăzut de la 1,9% la doar 1,7% în acest an. Deși reducerea de un an este cea mai mică de la începutul sondajului, în urmă cu 25 de ani, aceasta este totuși considerată nesemnificativă din punct de vedere statistic. În plus, rata în școlile gimnaziale este la cel mai scăzut nivel din toate timpurile.

Utilizarea narghilelei a scăzut și ea

Utilizarea narghilelei a scăzut și ea recent, de la 1,1% la 0,7%. Constatările se bazează pe un sondaj anual efectuat de CDC cu aproximativ 30 000 de elevi de gimnaziu și liceu din 283 de școli diferite. Anul acesta, rata de răspuns a fost de aproape 33 %.

Oficialii atribuie scăderile unei varietăți de inițiative, inclusiv restricții privind vârsta, creșteri de prețuri, campanii de educare în domeniul sănătății publice și aplicarea mai strictă a legii împotriva magazinelor și producătorilor care vând produse copiilor.

Utilizarea oricărui produs din tutun a scăzut la 10% în rândul elevilor de liceu

Utilizarea oricărui produs din tutun a scăzut la 10% în rândul elevilor de liceu, de la aproape 13%, iar utilizarea țigărilor electronice a scăzut de la 10% la sub 8%. Cu toate acestea, elevii de gimnaziu, care utilizează diverse produse și fumează mai rar decât elevii de liceu, nu au raportat nicio schimbare.

Fetele și elevii hispanici au folosit tutunul mai rar în prezent, în timp ce elevii indieni americani sau nativi de Alaska l-au folosit mai frecvent. În plus, mai mulți copii albi folosesc în prezent pungi cu nicotină.