”Unităţile grupării paramilitare Wagner, care s-au oprit ieri (sâmbătă) în regiunea Lipeţk, au părăsit teritoriul” regiunii, anunţă într-o postare pe Telegram serviciul de presă al autorităţilor regionale.

Primarul din Rostov-pe-Don, Aleksei Logvienko anunţă într-o postare pe Telegram că aproape 10.000 de m² au fost avariaţi de tancuri Wagner.

Wagner PMC tank got stuck in the gates trying to exit the CIRCUS in Rostov. pic.twitter.com/kKKUC78tii

