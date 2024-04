FNGCIMM a lansat programul IMM PLUS

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a anunțat lansarea Programului IMM PLUS, în urma aprobării de către Comisia Europeană a schemei de ajutor de stat în valoare de 2,5 miliarde EUR, solicitată de România în contextul provocărilor generate de conflictul dintre Rusia și Ucraina. Programul are ca scop sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din România în fața dificultăților economice create de aceste evenimente.

Potrivit comunicatului emis de FNGCIMM, Programul IMM PLUS va fi deschis până la data de 30 iunie 2024 și va oferi garanții pentru finanțările acordate de bănci către IMM-uri. Programul include mai multe componente, cum ar fi IMM ROM NIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS și CONSTRUCT PLUS, care vor fi administrate de către FNGCIMM conform legislației aplicabile.

Băncile interesate să participe la acest program sunt invitate să transmită cererile de înscriere către FNGCIMM până la data de 2 mai 2024. Aceste cereri vor include solicitări pentru alocarea de plafoane de garantare, în funcție de nivelul estimat al finanțărilor ce vor fi acordate în anul 2024 în cadrul fiecărei componente a programului IMM PLUS.

Cum va fi împărțit plafonul de garantare

Pentru a asigura o distribuție echitabilă și eficientă a fondurilor, FNGCIMM va aloca un plafon total de garantare în valoare de 7.992.370.000 lei, care va acoperi toate componentele programului. Acest plafon va fi împărțit în mod specific pentru fiecare componentă, cu sume destinate și sectorului agricol, producției, și construcțiilor, în funcție de nevoile specifice ale fiecărei ramuri.

pentru IMM ROMANIA PLUS va fi alocat un plafon de 5.892.370.000 lei;

pentru componenta AGRO PLUS plafonul disponibil va fi de 100.000.000 lei;

pentru IMM PROD PLUS sunt disponibili 1.000.000.000 lei;

pentru CONSTRUCT PLUS plafonul alocat va fi de 1.000.000.000 lei, din care 900.000.000 lei pentru subcomponenta de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcții, iar 100.000.000 lei pentru subcomponenta de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrative – teritoriale, care presupun finanțarea unor activități din domeniul construcțiilor.

Termenul limită pentru utilizarea plafoanelor alocate este până la data de 21 iunie 2024, după care aplicația programului IMM PLUS va fi închisă și nu vor mai fi primite noi solicitări.

FNGCIMM încurajează băncile să se implice activ în acest program și să ofere finanțări avantajoase IMM-urilor, contribuind astfel la redresarea economică a sectorului antreprenorial din România. Prin participarea în Programul IMM PLUS, băncile au oportunitatea de a sprijini întreprinderile mici și mijlocii prin oferirea de finanțări în condiții favorabile, beneficiind de garanții de stat pentru a-și proteja investițiile.