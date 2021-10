Prima TV a trimis un comunicat de presă în care anunță că noua emisiune a lui Florin Călinescu va avea prima ediție în data de 19 octombrie. Emisiunea ”Florin Călinescu Show”, de fapt, un pamflet și va găzdui diverși invitați din mai multe domenii precum politc, sportiv, monden, social sau artistic.

În comunicat mai este menționat faptul că în emisiune vor fi și momente de muzică live, cele ale orchestrei conduse de celebrul compozitor Virgil Popescu. În plus, invitații cu talente deosebite vor avea și ei momentele lor artistice. Printre invitații cu talente deosebite se numără cântăreți, dansatori, acrobați sau stand-up-eri.

“Începând cu 19 octombrie, o să vedeți ceea ce am vrut întotdeauna să fac, dar planurile vieții sunt și cu flux și cu reflux”, a declarat Florin Călinescu la lansarea grilei de toamnă a postului Prima TV.

”Florin Călinescu Show” va fi difuzat la Prima TV în zilele de marți, miercuri și joi, de la ora 20:00. Invitații vor ajuta telespectatorul să aibă o altă perspectivă a actualității.

În plus, îndrăgitul actor va intra în direct cu telespectatorii într-un concurs care are ca premii atât bani, cât și obiecte. În fiecare ediție a emisiunii, telespectatorii pot câștiga 10.000 de euro.

Pe lângă acest concurs, se va desfășura și o competiție destinată talentelor deosebite prezentate în emisiune și pe care telespectatorii sunt îndemnați să le voteze printr-un sms, pentru a putea desemna un câștigător.

Amintim faptul că în luna iulie, într-o postare pe pagina personală de Facebook, Florin Călinescu a anunțat că renunță de la colaborarea cu postul Pro Tv. În primă fază, acesta nu a oferit foarte multe detalii și nimeni nu știa de ce a luat o asemenea decizie, dar în final a dat de înțeles că nu a mai fost de acord cu politica postului.

În același timp, la acel moment, Florin Călinescu mai declara că atunci când dorești să faci ceva pentru un popor ar trebui mai întâi să-i cunoști așteptările.

De menționat este faptul că la scurt timp după plecarea de la Pro Tv s-a zvonit că actorul și-ar face o televiziune, lucru infirmat ulterior de Florin Călinescu. Acesta declara atunci că o emisiune implică milioane, precizând că doar a semnat un contract ”cu niște prieteni”.

“Nu îmi fac o televiziune, pentru că nu sunt atât de nebun, e vorba poate de milioane, habar n-am, dar am semnat un contract cu niște prieteni. (…) Probabil o să fac și o emisiune, două, trei, cu dumneavoastră.

Am semnat un contract de consultanță, de consiliere, pentru mai multe televiziuni. S-a creat o confuzie. Am zis facem o televiziune, deci nu fac o televiziune. Nu de la zero, facem o rebranduire”, a declarat cunoscutul om de televiziune.