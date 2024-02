Karmen Simionescu a suferit un incident nefericit, necesitând îngrijire medicală. La finalul săptămânii trecute, cântăreața a ajuns la spital. Fiica celebrului Adi Minune s-a prezentat la camera de gardă, după un accident stupid care i-a provocat dureri groaznice. Într-un moment de neatenție, artista și-a prins degetul în ușa mașinii.

Deși la început părea un incident minor, situația s-a complicat rapid. Karmen Simionescu a povestit experiența sa pe contul ei de Instagram. Ea și-a informat fanii că se află în acel moment la camera de gardă, în loc să se bucure de o seară relaxantă, așa cum ar fi fost în mod obișnuit.

Doza de întâmplare și de impreviziblitate au fost cele care i-au adus necazuri cântăreței. În loc să deschidă ușa pentru a-și elibera degetul prins, artista a ales să îl tragă, provocându-și o durere însemnată.

Karmen Simionescu a ajuns la secția de urgențe. Medicii și-au dat seama din prima că situația sa nu era deloc ușoară. Aceștia i-au prezentat două opțiuni, ambele destul de dureroase. Prima variantă implica scoaterea unghiei cu un clește, una mai mult decât înspăimântătoare. În timp ce cea de-a doua era să o lase în starea în care se afla și apoi să monitorizeze cum decurg lucrurile.

„Ca de fiecare dată când spun că am o zi bună, ceva trebuie să se întâmple. Și astăzi, eu, pentru că sunt cea mai deșteaptă femeie de pe întreaga planetă, mi-am trântit ușa de la mașină pe deget. Mai are rost să vă zic că eu în loc să deschid ușa, mi-am tras degetul din ușă? Nu mai are rost. Și că am fost la urgență(n.r. la spital) pentru această nenorocire?! Și variantele erau următoarele: unu, hai să tragem unghia cu cleștele, s-o dam jos sau doi, hai să stăm așa, să vedem dacă se infectează. Am zis că o să fac un jurnal, dar se pare că viața mea este în fiecare zi o provocare și nu pot să țin pasul, să mă filmez la fiecare treabă”, a povestit fiica lui Adi Minune, pe pagina ei de Instagram.