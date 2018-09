Fifor rupe tăcerea. L-a trădat sau nu pe Dragnea. Ce spune despre ședințele secrete

“Si mizeria pare sa nu se mai termine....Aflu astazi ca am semnat nu stiu ce scrisoare impotriva presedintelui Dragnea, ca am participat la sedinte secrete, unde s-a redactat celebra scrisoare.Ei bine, trebuie sa ii dezamagesc pe cei care au chef de astfel de manipulari ieftine...Nu am vazut niciodata aceasta scrisoare, asumata de trei colegi de partid, inainte de a fi facuta publica si, nici macar atunci, nu am avut rabdare sa o citesc pana la capat.

Nu mai vorbesc de faptul ca nimeni, niciodata nu m-a consultat cu privire la textul cu pricina sau la orice alt potential manifest.

Cat priveste intalnirile secrete, tare as vrea sa indice cineva care sunt intalnirile acestea secrete cu grupuri de complotisti din partid la care am participat.Am incercat, cu orice risc, sa am in toata aceasta perioada o atitudine echilibrata, ponderata, indemnand la dialog in cadrul partidului si la gasirea celor mai bune solutii pentru ca guvernarea si majoritatea parlamentara, decise de romani, sa nu aiba de suferit.Nu am fost si nu sunt adeptul spalatului rufelor in public, considerand ca astfel de lucruri nu fac decat sa dea apa la moara celor care, de luni de zile, se straduiesc sa creeze o bresa in partidul de guvernare, pentru a darama Guvernul Dancila.

In continuare cred cu tarie in nevoia imperioasa de a continua sa guvernam pentru dezvoltarea si bunastarea acestei tari pentru stabilitatea si unitatea Romaniei in an Centenar”, a scris Fifor pe Facebook.