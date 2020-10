Publicul va putea accesa în timp real, online și în mod gratuit, prima parte a Festivalului SoNoRo „Pasărea Măiastră” (31 octombrie – 5 noiembrie) pe următoarele platforme:

Pe platforma online SoNoRo: https://festival.sonoro.ro/live/

Pe platforma culturală Raiffeisen https://art.raiffeisen.ro/

Pe platforma Vodafone https://www.vodafone.ro/impreunamaiputernici/muzica

Pe pagina de Facebook SoNoRo https://www.facebook.com/festivalulSoNoRo

Pe pagina de Facebook a Radio România Cultural https://www.facebook.com/radioromaniacultural/

Pe pagina de Facebook a Institutului Cultural Român https://www.facebook.com/InstitutulCulturalRoman

Accesul la concerte este liber, însă cei care doresc să susțină Asociația Sonoro și proiectele sale, vor putea contribui prin intermediul unor donații în contul proiectului. Mai multe detalii pe https://sonoro.ro/donatie/ .

„Anul acesta ne-am bucurat că am susținut concerte în aer liber, cu muzicieni valoroși, în multe părți ale țării. Toate concertele au fost oferite gratuit publicului și vom continua să oferim în același mod concertele pe care le vom transmite online în prima parte a Festivalului SoNoRo. În acest an dificil, accesul la cultură a fost restricționat de reglementări menite să protejeze sănătatea publică. Am dorit să compensăm cumva acest lucru oferind acces liber celor care doresc să se bucure de muzică, prin intermediul platformelor digitale. Le mulțumim celor care vor dori să ne sprijine în acest demers și vor dona, însă nu condiționăm accesul la concerte pentru cei care nu o pot face. Ne-am bucura enorm dacă vor asista cât mai mulți oameni la deschiderea Festivalului, le vom simți energia bună pe care ne-o vor transmite, dar și aplauzele virtuale, în lipsa celor din sălile de concerte, fără de care anul acesta vom fi un pic mai triști.”, a declarat Răzvan Popovici, Directorul Executiv al Festivalului SoNoRo.

Muzicienii care vor susține primele concerte ale ediției aniversare a Festivalului SoNoRo sunt: Alissa Margulis (vioară), Mihaela Martin (vioară), Francesco Ionașcu (vioară) Răzvan Popovici, (violă), Justus Grimm (violoncel), Frans Helmerson (violoncel), Diana Ketler (pian) și Ionuț Ștefănescu (flaut).

Programul primelor concerte este următorul:

CONCERT DE DESCHIDERE – PASĂREA MĂIASTRĂ

Sâmbătă, 31 octombrie 2020, ora 19:00, Sala Patria a Filarmonicii Brașov

Claude Debussy (1862-1918) – Syrinx, L. 129 solo pentru flaut

Ralph Vaughan Williams (1872-1958) – The Lark Ascending pentru vioară și pian

Ludwig Van Beethoven (1770-1827) – Șapte variațiuni WoO46 în Mi bemol major, Bei Männern welche Liebe fühlen pentru violoncel și pian

Pablo Casals (1876-1973) – Song of the Birds pentru violoncel

Luigi Boccherini (1743-1805) – La ritirata di Madrid pentru cvintet cu pian

George Enescu – Rapsodia română Nr.1 într-un aranjament pentru cvartet cu pian de Thomas Wally

II. DINCOLO DE NORI: LUDWIG VAN BEETHOVEN

Duminică, 1 noiembrie 2020, ora 20.00, Castelul Cantacuzino, Bușteni

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – Variațiuni pe La ci darem la mano, WoO28 pentru flaut, vioară și violă

Ludwig van Beethoven – Serenada în Re major, Op. 25 pentru flaut, vioară și violă

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – Cvintet de coarde în Do major, Op. 29

III. NIGHT OWLS

Luni, 2 noiembrie 2020, ora 19:00, Sala Patria a Filarmonicii Brașov

Franz Schubert (1797-1828) – Notturno în Mi bemol major, Op. 148 (D. 897) pentru trio cu pian

George Enescu (1881-1955) – Nocturne Ville d’Avrayen pentru cvartet cu pian

Claude Debussy (1862-1918) – Cloches à travers les feuilles, din Imagini, Cartea a II-a, pentru pian

Frederick Chopin (1810-1849) / Nathan Milstein (1903-1992) – Nocturne în Do diez minor pentru vioară și pian

Jean Sibelius (1865-1957) – Nocturne din Baltazahr’s Feast pentru flaut și pian

Maurice Ravel (1875-1937) – Piece en forme de habanera pentru violă și pian

Edward Elgar (1857-1934) – Chanson de nuit pentru violă și pian

Olivier Messiaen (1908-1992) – Le merle noir pentru flaut și pian

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) – Serenada în sol major, KV 525, Eine kleine Nachtmusik, pentru cvartet de coarde

Pentru mai multe detalii și programul complet: www.sonoro.ro

Facebook https://www.facebook.com/festivalulSoNoRo/

Instagram https://www.instagram.com/sonorofestival/

Youtube http://bit.ly/SoNoRo_Festival

Înființat în anul 2006, Festivalul SoNoRo a adus muzica de cameră în prim-planul vieţii culturale româneşti şi a inclus scena muzicală românească într-o reţea de festivaluri europene de înaltă ţinută. Pe lângă parteneriate regulate cu festivaluri din Italia, Letonia, Germania, Anglia, Israel şi Japonia, SoNoRo a concertat în unele dintrecele mai renumite săli din lume, cum ar fi Wigmore Hall din Londra, Konzerthaus din Viena, YMCA din Ierusalim şi Carnegie Hall din New York.

Platforma culturală SoNoRo include Festivalul SoNoRo (15 ani), SoNoRo-Interferențe, programul de burse și workshop-uri pentru tineri muzicieni (14 ani), SoNoRo On Tour (13 ani), SoNoRo Arezzo (10 ani), SoNoRo Conac, seria de concerte estivale găzduite de clădiri de patrimoniu din România (8 ani) și SoNoRo Musikland – festival dedicat tradițiilor și patrimoniului arhitectural al zonei Haferland (2 ani). SoNoRo este membru al European Festivals Association.