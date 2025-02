Miliardarul Elon Musk lansează un atac direct la adresa președintelui Curții Constituționale a României, Marian Enache, ca reacție la declarațiile acestuia dintr-un interviu acordat publicației Juridice.ro.

Potrivit postării distribuite de Musk, „Marian Enache, șeful Curții Constituționale a României, insistă că legea trebuie respectată, respingând presupusele presiuni ale SUA pentru a-i permite lui Călin Georgescu să candideze din nou la viitoarele alegeri din mai”.

În postare se mai arată că, „în mod ironic”, aceasta este aceeași instanță care „a anulat alegerile din noiembrie anul trecut pe baza unor acuzații nefondate de ‘interferență a Rusiei'” și care „a blocat candidați pentru opinii ‘antidemocratice'”.

This guy is a tyrant, not a judge https://t.co/ghE9X4W5G3

— Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2025