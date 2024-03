Marți, Feliciu Paraschiv a participat, la Palatul Victoria, la consultări cu premierul Marcel Ciolacu și mai mulți reprezentanți ai Guvernului.

„Domnul prim-ministru ne-a chemat pentru a propune nişte măsuri pentru creşterea comerţului românesc, pe noi, Asociaţia Naţională a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România, şi pe distribuitori, Asociaţia Distribuitorilor, să găsim soluţii pentru creşterea comerţului românesc, creşterea producţiei în România şi scăderea preţului şi a inflaţiei.

Am propus reducerea impozitului la companiile cu cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro, acel 1%. Noi am vrut să creştem, iniţial, cifra, de la 50 de milioane la 500 de milioane, dar, am agreat cumva, dacă se poate, să scădem de la 1% la 0,5%. În principiu, au zis că studiază problema şi e posibil să se întâmple lucrul acesta. Nu se ştie încă de când, vor face întâi nişte calcule”, a declarat acesta.