Situaţia actuală din Ucraina, Rusia şi Belarus a forţat multe companii multinaţionale să ia decizia de a-şi închide unitățile de producţie din ţările afectate de conflict. Ce facilităţi la import ar fi disponibile pentru echipamentele de producţie aferente, în situaţia în care activităţile respective ar fi integral relocate în România (sau în altă ţară membră a Uniunii Europene)?

Legislaţia vamală oferă în prezent scutire de la plata taxelor vamale şi a TVA pentru mijloacele de producţie și alte echipamente aparţinând întreprinderilor care își încetează definitiv activitatea într-o ţară terţă și se mută pe teritoriul vamal al Uniunii Europene (în România sau în altă ţară membră a UE), pentru a desfășura o activitate similară, transmite Mihai Petre, Director, Consultanţă vamală, EY România.

Scutirea de taxe la import menţionată se limitează la mijloacele de producţie şi alte echipamente, precum:

echipamente folosite de întreprindere cu minimum 12 luni înainte de data la care întreprinderea şi-a încetat activitatea într-un stat terţ din care şi-a transferat activităţile

echipamente care sunt destinate acelorași scopuri după transfer

echipamente sunt adecvate întreprinderii respective prin natura şi mărimea lor.

Chiar dacă o societate nu îndeplineşte condiţiile de mai sus pentru toate bunurile ce urmează a fi relocate în Uniunea Europeană – de exemplu, pentru stocul de materii prime, produse finite sau avem de-a face cu o fabrică/linie de producţie nou deschisă în mai puţin de 12 luni – există şansa ca scutirea de taxe vamale să fie disponibilă, dacă aceste bunuri au fost anterior exportate din Uniunea Europeană.

Practic, bunurile exportate inițial din UE și returnate în aceeași stare (cu excepția uzurii normale), într-o perioadă de 3 ani de la data exportului beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale. Din perspectiva TVA, aceste bunuri beneficiază şi ele de scutire în situaţia reimportului în UE, doar dacă reimportul în UE este efectuat de aceeași persoană care a exportat inițial bunurile.

Nu în ultimul rând, dacă nu ne aflăm în niciuna din situaţiile de mai sus, putem avea în vedere scutirea de la plata TVA la import disponibilă în România pentru societăţi certificate ca şi Operator Economic Autorizat (în orice stat membru al UE) sau care au efectuat importuri de peste 50 mil RON în ultimele 6 luni.

Mihai Petre, Director, Consultanţă vamală, EY România