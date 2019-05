Informație bombă în cazul lui Radu Mazăre. Acesta ar vrea să ceară azil politic în Franța, au susținut jurnaliștii de la Antena 3, citând surse.

Radu Mazăre le-ar fi spus celor care îl escortează în România că, odată ajuns în Franța, unde se face escală, va cere azil politic autorităților de la Paris.

Potrivit sursei citate, Mazăre are câteva ore de așteptare în celula de detentie din incinta aeroportului Charles du Gaulle. Prima dată are escală la Paris, iar la ora 16.20 are zbor cu destinația România de pe Aeroportul Charles de Gaulle.

Mazăre a făcut o cerere similară în Madagascar, care însă a rămas fără răspuns.

„La această oră, persoana urmărită internațional, Radu Ștefan Mazăre, este în custodia Poliției Române. Vă reamintim faptul că, la nivelul Poliției Române, s-a constituit o escortă, care s-a deplasat în Republica Madagascar, pentru preluarea persoanei urmărite internațional, întoarcerea pe teritoriul României urmând a avea loc în cursul acestei zile”, a anunțat luni dimineață Centrul de Informare și Relații Publice al Inspectoratului General al Poliției Române.

