EXCLUSIV Vom vom asista la una dintre marile manipulări. Ion Cristoiu: Un exemplu de cea mai grețoasă manipulare de presă (VIDEO)

Maestrul Ion Cristoiu a fost prezent în ediția de miercuri, 14 decembrie, a podcastului EVZ Play cu Robert Turcescu. Printre alte subiecte importante, s-a discutat și despre importanța Consiliului din data de 15 decembrie.

Astfel, Ion Cristoiu a declarat în podcastul de pe canalul de YouTube EVZ Capital că acest consiliu, care va avea loc mâine, este crucial pentru România, dar și pentru Europa.

”Consiliul de mâine este crucial pentru noi. Atât pentru noi, cât și pentru Europa. Pentru prima dată, o țară membră UE propune măsuri anti migraționiste de extremă dreapta! După Merkel, în Europa, a existat o foarte mare problemă. Ca să poți să stăvilești migranții, a doua năvălire a barbarilor, trebuie să faci legi foarte dure. Chiar și returnarea lor. Austriecii propun returnarea lor fără a analiza individual. Dacă în România au venit 1000 de indieni, eu nu-i pot expulza pe toți! Pentru că legile europene spun să luăm cazurile în parte. Când au venit pe Mediterană, ei veneau cu bărcuțele și erau preluați de vase ale ONG-urilor progresiste nemțești. Când erau preluați, era deja foarte greu să-i întorci. În Europa este o mare confruntare. Progresiștii vor să alinte migranții. Aveam și o ascensiune a partidelor de dreapta, de exemplu Italia, care vor legi anti migraționiste. Mâine va fi o confruntare la nivel de Uniune Europeană, de conducerea sa. Ținem cont de pretențiile progresiste și vor veni migranții în continuare? Sau acceptăm propunerile austriece?”, spune maestrul Ion Cristoiu.

De asemenea, cunoscutul jurnalist a mai spus că austriecii au jucat bine și ”ca să poată ajunge la aceste propuneri, ne-au blocat pe noi! Au zis ,,lasă că vă arătăm noi”. Ei au avut o chestie uriașă. Mâine se dezbat oficial niște măsuri de extremă dreapta. Vor accepta Comisia Europeană, Consiliul European să dea peste bot progresiștilor și să fie de acord cu Meloni, cu Orban și să ridice garduri?”.

La rândul său, jurnalistul Robert Turcescu a precizat că ”niciodată în cei 30 de ani ai mei de presă, lumea nu a trăit astfel de momente. Până mai ieri, Ucraina era în toate rapoartele de frontieră ca fiind profund coruptă. Ne-am trezit că e o țară minunată! Doar pentru că au fost atacați de ruși, trebuie să le dăm toate premiile, să câștige toate competițiile sportive! După, am ajuns în etapa unde ni s-a spus că avem globalism. Am revenit la granițe. Ni s-a spus că gardul lui Orban încalcă drepturile omului! Și deodată austriecii propun și ei un gard”.

Data de 15 decembrie, un moment crucial în istoria Uniunii Europene

Maestrul Ion Cristoiu a mai spus că ziua de mâine va fi una foarte importantă pentru istoria blocului comunitar deoarece ”se discută extrema dreaptă contra progresiști”.

”Domnul Klaus Iohannis va vota gardul? Avem vreo poziție oficială în legătură cu propunerile Austriei? Unde e Ciolacu? Unde e Drulă? Unde e Grindeanu? Nu e normal să știm cum se va duce mâine Klaus Iohannis? Ce mandat are, va accepta sau nu cele cinci propuneri”, spune acesta.

Ulterior, jurnalistul Robert Turcescu spune că a ” primit o informație conform căreia din Serbia au intrat în Croația peste 200.000 de migranți. Nu știu dacă este adevărată”.

”Hai să luăm Croația! Draga de Croația! Țara a scăpat de vizele americane. Are baze militare americane? Nu. Ce mai discutăm? Mâine este un moment istoric! Nu era normal să știe românii mandatul președintelui? E de acord cu gardul sau nu? El trebuie să se ducă cu un mandat! Va fi de partea progresiștilor sau de partea extremă dreapta? Ciolacu, Grindeanu, Drulă, Ciucă… au zis vreun cuvânt despre corupția din Uniunea Europeană? Noi rămânem la fel de slugi! Era normal să ne pronunțăm public! Povestea cu vice președinta arestată este o temă pe care trebuia s-o preia toate televiziunile. La nivelul sacilor cu bani, nivelul ăla! Ar trebui să punem în discuție lipsa de transparență de la Uniunea Europeană. De ce nu avem curaj să punem la îndoială mecanismele europene? Diversiunea e făcută să compromită orice idee de libertate. În aceste zile AUR a fost lăsată să se dezlănțuie, inclusiv de Iohannis. Este una dintre cele mai mari greșeli. Mișcarea legionară s-a dezvoltat pentru că toți au încercat s-o folosească. Ce s-a întâmplat acum a fost un fel de pact de neagresiune dintre țărăniștii din 37 și mișcarea legionară. Klaus Iohannis și PNL, ca să-și salveze pielea, serviciile au lăsat pe televiziuni și în stradă manifestări de extremă dreaptă. Astea se plătesc! Televiziunile au fost năpădite de neamurile lui Șoșoacă. Șoșoacă are farmec, dar imitația este catastrofală! Este ceva grețos ce aud eu la televizor. Vrem să naționalizăm OMV. Nu ne vindem țara. România e Grădina Maicii Domnului”, a completat Ion Cristoiu.

Vom asista la una dintre cele mai mari manipulări

De asemenea, Ion Cristoiu a mai spus că este jenant ca un ministru să iasă public să se laude că nu are carduri la o anumită bancă, subliniind că data de 15 decembrie va fi un moment în care vom participa la o mare manipulare.

”Cum să vii să te lauzi, ca ministru, că nu ai carduri la o bancă? Mi se pare jenant, penibil, la nivelul unui om. Mâine vom asista la una dintre marile manipulări. Se va transmite că ,,la Consiliu a fost o nebunie! Toată lumea a zis despre România și Austria a fost pusă la colț!”. Un exemplu de cea mai grețoasă manipulare de presă, ei nu trebuiau să introducă pe ordinea de zi pentru că știau că Austria și Olanda se vor opune. Începe ședința, toată lumea știe pozițiile Austriei și Olandei. O ,,coțofană” intră în direct cu narațiunea cu Germania, ca o telenovelă turcească! Era pauza de masă. Spune așa: ,,S-a făcut o pauză și sora mai mare, Germania, a urecheat sora mai mică, Austria”. În acel moment, la televiziunile noastre a apărut un om, Marius Pieleanu, profesor la SNSPA. El a abordat următoarea temă: – Schimbarea poziției Germaniei. Iar domnul Pieleanu a zis ,,Trei cuvinte, Klaus Werner Iohannis”. Germania voia să voteze împotriva noastră și a sunat Klaus Iohannis pe Germania! Eu, după 30 de ani, de ce am mai luptat? De ce am mai scris zilnic ca poporul să înghită asta? Am încercat să fac din cititorii mei persoane care gândesc! Totul era o poveste! Am muncit degeaba 30 de ani. Telespectatorii îl cred pe Pieleanu, nu pe mine! Vor pune președinte pe cine vor într-o oră”, spune acesta.