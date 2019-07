În momentul de față cardul de sănătate este funcțional, însă prezintă în continuare sincope. Surse politice susțin că Guvernul ar fi blocat cu intenție sistemul cardului de sănătate pentru că nu ar mai avea bani la bugetul de stat și ar dori să amâne plata salariilor pentru medicii de familie. Nu este prima dată când este lansată această acuzație pe piață. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea contrazice, însă afirmațiile și dă asigurări că doctorii își vor primi banii

„Medicii vor fi plătiți pentru toate serviciile efectuate. Ele sunt înregistrate offline. Mi se pare iresponsabilă afirmația că sistemul a fost blocat intenționat. Puteți contacta CNAS pentru lămuriri”, a spus Sorina Pintea, cel mai popular ministru din Guvernul Dăncilă, pentru Capital.

Doar că în ultima perioadă am efectuat mai multe solicitări de presă și chiar am încercat să contactăm telefonic CNAS. Din păcate, sau nu am primit niciun răspuns, sau a trebuit să așteptăm 30 de zile, când deja subiectul nu mai era subiect. Telefonul a sunat de multe ori, dar în ultima lună și jumătate nu a răspuns niciodată, în ciuda insistenețelor noastre. Sorina Pintea spune că speră ca situația să se îndrepte la CNAS.

Reamintim că purtătorul de cuvânt al instituției, Daniel Osmanovici a fost obligat să-și dea demisia, în urma unei declarații stupefiante. „Oamenii mor oricum, cu sau făsă sistem”, a spus fostul jurnalist Antena 1.

Directorul CNAS, Răzvan Vulcănescu a afirmat că nu-și va da demisia pentru că nu este vinovat de situația dezastruasă cu cardul de sănătate. Cu toate acestea, premierul Viorica Dăncilă a insistat ca acesta să plece de la conducerea instituției. De altfel, ea este cea care l-a numit în această funcție și tot ea îl poate și demite, dacă el nu acceptă să renunțe la post.

Ministrul Sănătăţii spune că ce se întâmpla cu sistemul e de natură penală şi le va trimite procurorilor rapoartele ca să vadă cine nu şi-a făcut datoria şi de ce. „Au fost lăsate fără mentenanţă componente esenţiale ale sistemului”, a declarat Sorina Pintea după discuţiile privind blocarea sistemului de carduri de sănătate.

