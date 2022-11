În cadrul podcastului EVZ Play de pe canalul de Youtube EVZ Capital, Robert Turcescu le-a avut ca invitate marți, 8 noiembrie 2022, pe prof. univ. dr. Simona Ruţă, prorectorul pentru Cercetare Știinţifică, și pe Andreea Didilescu, decanul Facultății de Stomatologie, alături de care a discutat despre medicina modernă, medicii din noul val, descoperirile fabuloase din ultimii ani în zona medicală, lecțiile învățate în timpul pandemiei provocată de coronavirus, controversele legate de vaccinul împotriva COVID-19, Congresul UMF Carol Davila şi poziţia României pe harta cercetării ştiinţifice în domeniul științelor medicale.

Pandemia a dispărut din atenția medicilor, dar la nivel global sunt încă milioane de cazuri

Pandemia provocată de coronavirus a dispărut din atenția medicilor, dar la nivel global sunt încă milioane de cazuri. Suntem în continuare în pandemie, doar că ne aflăm într-o altă etapă. Mai exact, cea în care mai toți avem un scut imunologic, a spus Simona Ruță.

„A fost ceva normal. Un virus nou care se răspândește va ajunge mai întâi la cei naivi imunologic, care nu au protecție. Cu timpul, când se formează imunitate, virusul nu se mai răspândește așa ușor. Din nefericire, la momentul de față, în România acest domeniu este neglijat. Ceea ce este rău, căci avem o mare parte a populației vulnerabilă, de 65+ ani, care nu s-a vaccinat împotriva acestui virus.

Acum avem vaccinuri care ajută foarte bine și s-a dovedit acest lucru. Creează protecție împotriva cazurilor severe, încă această protecție scade la un moment dat. Când ne vaccinăm de mici împotriva rujeolei, de exemplu, bineînțeles că peste 20 sau 30 de ani nu vom mai avea aceeași protecție”, a explicat, marți, Simona Ruță.

Vaccinul împotriva COVID-19 nu cauzează moarte subită

„Noi am făcut tot felul de seminarii și sesiuni de dezbatere pe tema vaccinului, unde am primit foarte multe întrebări interesante, dar și răspunsuri pe măsură. Totuși, nu am avut reacții ostile, în lumea medicinei importanța vaccinului este foarte bine cunoscută”, a adăugat ea.

În prezent, Simona Ruță este convinsă că toate afirmațiile referitoare la efectele adverse ale vaccinului împotriva COVID-19 au reprezentat doar cazuri izolate. Dovadă sunt miliardele de oameni din lumea întreaga care s-au vaccinat, spune ea.

„Dacă era acest efect al morții subite cauzată de vaccin printre efectele adverse, s-ar fi observat mai mult ca sigur. Foarte multe studii arată că mai multe efecte adverse are boala decât vaccinul. Cele mai des întâlnite sunt oboseala, incapacitatea de concentrare, deficiențe de memorie, dar și probleme cardiovasculare, precum diabetul sau boli neurocognitive. De aceea zic să prevenim în continuare această boală”, a precizat prorectorul pentru Cercetare Știinţifică.

Întrucât pandemia provocată de coronavirus încă nu s-a terminat, acum „se urmărește ca foarte multe locuri publice care sunt foarte populate zilnic să fie extrem de bine ventilate, precum acel sistem din avion”, a precizat Simona Ruță.

„În avion, când poți sta și 4-5 ore sau chiar mai bine, este un mediu propice răspândirii virusurilor pe cale respiratorie, dar se ventilează foarte bine și acest lucru reduce răspândirea către minim. Același lucru se urmărește acum și în metrouri, trenuri sau mall-uri”, a zis ea.

Atenţie la gripă!

Întrucât a început sezonul gripei, Simona Ruță ne avertizează că gripa este „un lucru extrem de serios și de grav”.

Potrivit spuselor sale, „sunt cazuri în care oameni sănătoși tun, cum se spune, au murit de pe urma efectelor grave pe care le-a avut boala asupra lor.”

„Cele mai vulnerabile sunt persoanele seniore, copii de până în doi ani, dar și persoanele obeze”, a completat ea.

Companiile farmaceutice au propriile lor legi

Referitor la vaccinurile împotriva COVID-19, Simona Ruță a mărturisit că toate companiile farmaceutice sunt entități comerciale, care au propriile lor legi, dar care sunt verificate mereu, mai ales în cazul unui vaccin.

„Acesta este cel mai riguros verificat, iar regula a fost respectată și în cazul celor împotriva Covid-19. Noi încă din congresul din 2020 am specificat faptul că, pe atunci aceste vaccinuri erau doar în testare, nu erau aprobate, am spus atunci că aceste vaccinuri nu vor opri transmiterea. Dacă atunci, aceste informații erau răspândite în spațiul public, poate așteptările nu ar fi fost atât de mari”, a mărturisit prorectorul pentru Cercetare Știinţifică.

Puteți viziona podcastul integral mai jos. Vizionare plăcută!