Într-un interviu exclusiv pentru Capital, Holcim România, unul dintre cei trei mari producători de ciment care controlează piața locală, vorbește despre proiectele și obiective pentru finalul lui 2019, dar și pentru viitor.

Capital: Care este cifra de afaceri prognozata pentru anului 2019? Ce profit progonozati la finalul acestui an?

Holcim: Ne așteptăm să încheiem anul în linie cu estimările de evoluție a pieței.

C: Care este bugetul de investitii pentru acest an? Dar pentru anul 2020?

H: Investim constant în dezvoltarea și diversificarea produselor și soluțiilor oferite, ca parte a strategiei noastre asumată la nivel de Grup – Construim pentru viitor 2022. Local, în 2019, am alocat un buget de investitii de 10 milioane de euro pentru facilitățile de producție, având în vedere eficientizarea activităților și reducerea costurilor. O parte din aceste investiții vizează digitalizarea sub umbrela unui nou concept la care lucrăm – ”Fabricile viitorului”, care implică folosirea tehnologiilor de automatizare și robotică, precum și inteligență artificială. Iar, nu în ultimul rând, investim în programe de instruire pentru angajații noștri și dezvoltarea parteneriatelor în derulare cu instituțiile de învățământ din comunitățile în care activăm.

Tot în ceea ce privește operațiunile existente, pentru sfârșitul anului și 2020 vom avea în vedere continuarea acestor demersuri și alocarea de fonduri suplimentare pentru îmbunătățirea amprentei de carbon a produselor și soluțiilor noastre, cu scopul de a reduce cu încă 15% emisiile noastre anuale de dioxid de carbon în Europa, la nivel de Grup, până în 2022.

C: Care sunt cele mai importante investii pe care compania dumneavoastra le-a realizat in acest an?

H: Cea mai importantă investiție a acestui an este reprezentată de achiziția Somaco, unul dintre cei mai mari furnizori de soluții prefabricate de pe piața din România. De curând am primit avizul din partea autorității de concurență și estimăm că achiziția se va finaliza până la sfârșitul anului. Intrarea pe segmentul prefabricatelor permite companiei să ofere servicii integrate clienților și răspunde la una dintre problemele cele mai mari ale industriei – lipsa forței de muncă în șantiere, dar și la protejarea mediului, produsele prefabricate ajutând la eliminarea risipei de beton.

De asemenea, în luna aprilie 2019, am deschis o nouă stație de betoane ecologice la Timișoara, a doua unitate de producție Holcim România din regiune. Noua unitatate este echipată cu sisteme și tehnologii de ultimă generație, fiind complet automatizată și dotată cu echipamente destinate reciclării și reutilizării integrale a materialelor reziduale rezultate din producția betonului. Prin această achiziție, rețeaua națională a companiei a ajuns la un total de 15 unități.

C: Care sunt cele mai importante provocari pe care le-ati infruntat in acest an?

H: Provocările acestui an sunt reprezentate de creșterea costurilor de producție, deficitul de forță de muncă și un nivel de redus al proiectelor de infrastructură. Sectorul construcțiilor a evoluat treptat, susținut puternic de activitatea sectorului privat. Am observat o ușoară creștere a numărului de locuințe livrate, o creștere rapidă a pieței de birouri, cu multe spații noi, și creșterea spațiilor moderne de retail.

Pentru 2019, pe hârtie sunt strânse multe proiecte private de spații rezidențiale, comerciale și industriale, iar vocea dezvoltatorilor arată angajament față de noile proiecte. Însă, la nivel național, problema infrastructurii se acutizează.

C: Cum va afecteaza criza fortei de munca din Romania?

H: Faptul că întreg lanțul valoric se confruntă cu un deficit de forță de muncă este semnalat de către toți jucătorii de pe piață. Estimăm că, în acest moment, avem un deficit de peste 350.000 persoane care să lucreze pe șantier dacă am vrea să ne dublăm numărul de kilometri de autostradă din România, de exemplu. Dar unde sunt condiții provocatoare, există și oportunitatea de inovație. În consecință, punem foarte mare accent pe dezvoltarea produselor și soluțiilor cu valoare adăugată pentru client. Un bun exemplu este portofoliul nostru de betoane speciale, portofoliu pe care îl considerăm ”Ultima modă în betoane”. Acesta include brand-uri precum Chronolia sau Agilia, ambele menite să economisească resurse de forță de muncă, financiare sau de timp.

C: Daca ar fi sa va caracterizati compania intr-o singura fraza, care ar fi aceea?

H: Un furnizor de produse și soluții integrate, care pune accent pe sustenabilitatea materialelor sale și are în vedere nevoile reale ale clientului

Mai multe informații legate de companiile de elită care activează pe piața românească pot fi găsite acum în revista „Top 300 Companii” ediția 2019 la standurile de ziare.

Te-ar putea interesa și: